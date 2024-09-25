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Беларусь заняла 6-е место в рейтинге распространения электромобилей в СНГ и БРИКС+
Беларусь оказалась выше Саудовской Аравии и Кыргызстана в рейтинге распространения электромобилей в СНГ и БРИКС+ по мнению аудиторско-консалтинговой фирмы "Кэпт".
Каждую страну оценили по 13 критериям - от производства электротранспорта и мер господдержки до количества зарядных станций.
Безусловным лидером является Китай. Здесь поддерживают производителей электротранспорта (всего в стране их 13) и потребителей. Там насчитали около 22 млн электромобилей, 3,9 млн зарядных станций.
Беларусь оказалась в ведущей группе стран, где активно развивают электротранспорт и зарядную инфраструктуру, также действуют меры поддержки потребителей и производителей электрокаров. В таких государствах есть проекты локализации или собственного производства.
В странах средней группы распространение электротранспорта началось позже, однако действующие меры поддержки способствуют росту популярности электрокаров, появлению зарядной инфраструктуры, созданию или локализации производства.
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