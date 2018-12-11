Промышленные дизайнеры МТЗ создают совершенно новый внешний вид техники

МТЗ готовится к серийному выпуску нового трактора "Беларус" на 500 лошадиных сил. Это самая мощная машина в линейке МТЗ будет за один проход выполнять максимум операций. Сейчас она на тест-драйве. Одновременно промышленные дизайнеры завода создают совершенно новый внешний вид техники. Пока дизайн виртуальный. Но для развития предприятия - это элемент конкурентного преимущества.