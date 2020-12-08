Промышленные и социальные проекты Беларуськалия

Промышленный гигант Минской области - Беларуськалий - с начала года выпустил рекордный объем калийных удобрений. Это более 11 100 000 тон продукции. 90 % удобрений экспортируют, а сегодня это 110 стран.Одновременно холдинг развивает и социальные проекты. За последних четыре года жилье получили более тысячи семей сотрудников Беларуськалия. В скором времени и еще одно новоселье - в Солигорске. Одновременно жильем будут обеспечены и работники новейшего горно-обогатительного комбината в Петрикове. Это самый масштабный инвестиционный проект Беларуськалия. Кстати, инвестиции в новый комбинат Беларуськалия на юге страны превысили миллиард рублей. Новое предприятие начнет выпускать продукцию в следующем году. На старте это будет полтора миллиона тонн калийных удобрений ежегодно.



