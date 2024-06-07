Промышленный, туристический и культурный потенциал Минска презентовали на ВДНХ в Москве

Концерты, модные показы, тест-драйв от "Мотовело" и спортивный МАЗ, который участвовал в ралли "Дакар". Промышленный, туристический и культурный потенциал Минска представлен в белорусском павильоне на ВДНХ. Сегодня здесь стартовали Дни столицы Беларуси. Они продлятся три недели и, как обещают организаторы, будет очень интересно.

Подробности у Дарьи Белоусовой-Петровской.

Дни Минска на ВДНХ

В белорусском павильоне на ВДНХ уже прошли презентации всех шести белорусских регионов, от Брестской до Минской области. И сегодня свои двери россиянам открывает прекрасный Минск. Так что теперь, чтобы познакомиться с нашей столицей, не надо покупать билеты на поезда, скоростные электрички и самолеты, надо просто прийти на ВДНХ, в белорусский павильон.

Программа Дней Минска насыщенная, каждый день посвящен определенной теме. Например "Минск - медицинский" расскажет о компании "Белмедпрепараты", которая производит широкую линейку лекарств, а также клиниках, где проводят уникальные операции: от косметических процедур до пересадки органов. "Минск - образовательный" посвящен нашим вузам, их в Минске 28. Эта тема будет интересна российским абитуриентам, которые еще не сделали выбор куда поступать. И, конечно, особое внимание - это промышленный потенциал Минска. Основное направление - машиностроение. Наши тракторы "Беларус", лесопогрузчики и коммунальную технику "Амкодор", троллейбусы и автобусы МАЗ за качество и надежность хорошо знают не только на российском рынке, но и во всем мире.

80 % экспорта идет в РФ. У нас 10 городов-побратимов РФ, подписано более 100 соглашений с регионами России. На Форуме регионов России и Беларуси, который будет проходить в Витебске, тоже будем участвовать. В сентябре все наши друзья из российских регионов приезжают к нам в столицу на День города, на международный экономический форум. Татьяна Селивоник, зампредседателя комитета экономики Мингорисполкома

В эти дни в белорусском павильоне будут проходить модные показы коллекций из белорусского льна. Идеальный материал для лета. Поэтому можно будет не только посмотреть, но и обновить гардероб. Самое приятное для сладкоежек: будут организованы дегустации шоколада и конфет от фабрики "Коммунарка".