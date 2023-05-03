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Пропажа крупного игрока, такого как Беларусь, несет не самые лучшие последствия для сельского хозяйства страны, потерявшей партнера - Сергей Лукашевич
"Мотором наших взаимоотношений являются калийные удобрения", - сказал о белорусско-бразильских отношениях Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии Сергей Лукашевич в интервью Агентству теленовостей.
"Бразилия - это страна, которая производит сельскую продукцию, а мы - одни из производителей удобрений, в которых испытывается необходимость на большом латиноамериканском рынке. Определенные события, которые произошли вокруг нас и вообще в регионе, снизили нашу роль, нашу процентную составляющую на рынке, - уверен посол. - И снижение доли белорусского калия на бразильском рынке, конечно, оказало негативное воздействие на всю систему снабжения сельского хозяйства Бразилии. Цены единомоментно подскочили практически в три раза, в три раза увеличилась себестоимость производства, например, кукурузы, сои. В три раза увеличилась стоимость курятины, которая кушает эту сою.
В итоге на мировых рынках и внутреннем рынке Бразилии конечный потребитель получил очень-очень дорогой продукт. Любая пропажа любого крупного игрока, такого как Беларусь, на любом рынке несет не самые лучшие последствия для сельского хозяйства данной страны. Я смотрю достаточно оптимистично на этот год. Это год нашего возвращения, нашего наращивания.
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