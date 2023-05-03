Пропажа крупного игрока, такого как Беларусь, несет не самые лучшие последствия для сельского хозяйства страны, потерявшей партнера - Сергей Лукашевич

"Бразилия - это страна, которая производит сельскую продукцию, а мы - одни из производителей удобрений, в которых испытывается необходимость на большом латиноамериканском рынке. Определенные события, которые произошли вокруг нас и вообще в регионе, снизили нашу роль, нашу процентную составляющую на рынке, - уверен посол. - И снижение доли белорусского калия на бразильском рынке, конечно, оказало негативное воздействие на всю систему снабжения сельского хозяйства Бразилии. Цены единомоментно подскочили практически в три раза, в три раза увеличилась себестоимость производства, например, кукурузы, сои. В три раза увеличилась стоимость курятины, которая кушает эту сою.