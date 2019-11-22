Прорабатывается вопрос строительства нового стекольного завода в Беларуси

В Беларуси для удовлетворения растущего спроса на стеклянную тару и упаковку может быть построен новый стекольный завод в Гродно. Во всем мире отказываются от пластиковой упаковки и возвращаются к экологичной стеклянной таре. Наша страна не остается в стороне. Как отметили в Министерстве архитектуры и строительства, в Беларуси работают три крупных стекольных завода, которые обеспечивают около 70 % рынка Беларуси. Все эти предприятия непрерывно модернизируются. Процессы направлены на снижение затрат и себестоимости, осваивание новой продукции, повышение ее конкурентоспособности. Прорабатываются и вопросы увеличения мощностей в стране. В том числе и за счет строительства нового завода по производству стеклянной тары.



