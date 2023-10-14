"Простая экономика": что позволяет укреплять экономику Беларуси и повышать обороноспособность страны

Как Беларуси удается развиваться в условиях глобального передела? Что позволяет укреплять экономику и повышать обороноспособность страны (например, создавать современные укрепрайоны назло нашим врагам)?

Скрытые взаимосвязи политики и экономики разложит Алексей Авдонин в авторской рубрике "Простая экономика".

В 2019 году американская корпорация Statfort писала: нужно использовать окно возможностей и усиливать разногласия между Россией и Беларусью. Ослабление связей даст возможность "оттянуть" Минск от Москвы и экономически удушить республику.

Запад постоянно пытался оторвать нас от России и превратить в анти-Россию. Негативные последствия такой политики для простого народа мы можем наблюдать на примере Украины, Польши и стран Балтии: тотальное обнищание, гибель и страдания за чужие интересы, порабощение и отсутствие свобод и будущего.

Президент Беларуси четко осознавал угрозы разрыва экономический связей с Россией. И укреплял эти связи, в том числе с помощью прямых контактов с главами российских регионов.

С начала года с визитом к Лукашенко прибыли более 25 делегаций во главе с руководителями регионов. С ними уже заключено свыше 450 договоров.

10 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Новосибирской области России Андреем Травниковым. Президент четко отметил: "Сибирь для белорусов - особый регион, там живет очень много наших земляков, которые своим умом и сердцем прикипели к этой земле, прославили ее, сделав богаче и краше".

Для Беларуси каждый регион индивидуален, нам есть что предложить. Наши предприятия могут успешно заместить импорт в условиях санкций, решить проблему дефицита продукции и комплектующих.

Это дает нам, белорусам, новые рабочие места, повышает уровень зарплат. Это не позволяет нашим оппонентам достигнуть заветной цели - задушить нас санкциями, погрузить в состояние нищеты, социальных бедствий, а значит заставить нас прийти к Западу с протянутой рукой за кредитами и займами в обмен на наши активы, суверенитет и независимость.

Наличие крепкой экономики, которая умеет быть гибкой и развиваться под давлением, дает нам возможность повышать свою обороноспособность.

Александр Лукашенко на прошлой неделе посетил укрепрайон в Брестской области. Важно подчеркнуть, что при слабой экономике создавать такие современные фортификационные сооружения невозможно. На все требуются ресурсы! Запад рассчитывал зажать Беларусь так, чтобы у нас не было средств для развития своих вооруженных сил и линий обороны. Мы должны были стать легкой добычей для стран НАТО.

Атаки, бомбежки, карательные операции - все это могло быть нашей реальностью, если бы не позиция сильного лидера по укреплению экономики, торговых, кооперационных и оборонных связей с Россией.

9 октября первый заместитель премьер-министра Николай Снопков так и определил: "Сегодня торгово-экономическая сфера играет важнейшую роль, от которой напрямую зависит устойчивость Союзного государства и благосостояние наших стран и народов".

По словам посла России в Беларуси Бориса Грызлова, торгово-экономические отношения в рамках Союзного государства выходят на новый качественный уровень. Индикатором этого процесса является сокращение доли сырьевой составляющей в двусторонней торговле.

Статистика фиксирует резкий рост поставок российской высокотехнологической продукции в Беларусь. К примеру, по машинам и оборудованию увеличение почти на 19%.