"Простая экономика": как благосостояние белорусов зависит от знаний и технологий

Мир вступил в очень жесткую конкуренцию. Коллективный Запад хочет удержать технологическое первенство, а потому охота на умы идет серьезная. Президент Беларуси четко обозначил: для сохранения суверенитета в экономике нужна новая научно-технологическая революция. При этом важно не потерять истоки и самобытность.

Алексей Авдонин в авторской программе "Простая экономика" рассказал, как благосостояние белорусов зависит от знаний и технологий.

В современных условиях жесткой конкуренции между глобальными экономиками и корпорациями люди, их знания, навыки и умения остаются, как и ранее, наиболее важными факторами становления и развития государства и общества.

Глобальный рынок труда напрямую зависит от мирового рынка товаров и услуг, а он, в свою очередь, - от технологий.

Чем новее технологии, тем дешевле себестоимость и скорость производства продукции в единицу времени. А значит можно "выдавливать" конкурентов ценой и изобилием продукции.

Коллективный Запад сейчас делает все для исключения возможности передачи передовых технологий развивающимся государствам и одновременно старается по максимуму "переманить" к себе умную и талантливую молодежь.

В Стратегии национальной безопасности США так и записано: удержание высоких темпов экономического роста Соединенных Штатов возможно исключительно за счет технологического превосходства над остальным миром, это позволит делать лучшее оружие, лучшие товары и услуги.

Главная задача для технологического лидерства США стоит в "перетоке" на территорию Штатов специалистов в области STEM - в области естественных наук и инженерии.

Александр Лукашенко на встрече со студентами вузов Витебской области 2 сентября четко пояснил: "Нынешняя борьба за мировое технологическое лидерство, как и гонка вооружений во второй половине прошлого века, снова подвела, к сожалению, мир к краю пропасти. Мы понимаем, технологические монополисты в лице западных государств сделают все, чтобы не допустить трансфера знаний и технологий в развивающиеся государства".

В этих условиях единственный способ сохранить свою независимость - это в ускоренном формате провести у себя, в своей экономике новую научно-техническую революцию. И именно эта задача сейчас возлагается на плечи нашей молодежи.

В условиях резкого изменения мира молодому поколению предстоит развивать наш суверенитет, технологическую и экономическую независимость. Но важно не потерять себя в этой гонке!

В странах коллективного Запада главной социально-экономической проблемой сейчас становится проблема одиночества, суициды, наркомания, алкоголизм, игромания и погружение в искусственные реальности.

Причина всего этого негатива - разрушение традиционных ценностей и института семьи как экономической ячейки общества по Карлу Марксу; то есть ячейки, которая генерирует доход, склонна к потреблению и накопительству.

Капитализм, разрушая общинность, коллективизм, вгоняет человека в состояние одиночества - так легче управлять им, заставлять покупать ненужные товары и услуги.

Этот эффект впервые был описал Эрихом Фроммом в книге "Бегство от свободы".

Сейчас страны - такие, как Беларусь - выступают альтернативной моделью развития общества и человека.

Коллективный Запад рассматривает нас как прямую угрозу их неоколониальным моделям жесткой эксплуатации трудовых ресурсов и зомбирования людей.

Президент Республики Беларусь четко обозначил на Республиканском педсовете, что "мы сейчас на одной лодке" в борьба за свою страну и за свой гуманный путь развития нашего человека и общества!