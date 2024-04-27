"Простая экономика": как народовластие влияет на благосостояние каждого из нас

Белорусская модель народовластия оправдала ожидания - за 30 лет в 70 раз увеличилась заработная плата белорусов, на порядок выросло производство техники и экспорт товаров и услуг. Почему белорусская "власть народа" оказалась эффективнее пресловутого либерализма.

Подробности в рубрике "Простая экономика".

В 80-е годы Белорусская ССР, в которой проживало лишь 3,5 % населения Советского Союза, давала около 16 % общесоюзного производства тракторов, 14 % - металлорежущих станков, более 9 % - телевизоров, 8 % - радиоприемников и электронно-вычислительной техники; на долю Беларуси приходилось более 50 % производства калийных удобрений и свыше 24 % - химических волокон.

80 % продукции мы вывозили в другие республики СССР.

Затем наступил развал Союза - все торгово-производственные связи разрушены, национальная экономика падает в бездну.

Прошло вот уже почти 30 лет с момента начала нашего с вами независимого пути становления и развития в качестве сильного и суверенного государства под руководством Александра Лукашенко.

Давайте вспомним, в каких бедственных условиях после развала СССР находился наш народ.

Средняя зарплата в 1994 году - 9 долларов. Гиперинфляция в месяц могла достигать свыше 50 процентов, за весь 1994 год ее уровень приближался к двум тысячам процентов.

Финансы предприятий поразил кризис неплатежей и бартерных схем.

Никаких сбережений в таких условиях делать нельзя было. Жесткий дефицит продуктов - талоны, очереди, возмущения и неразбериха.

В условиях неопределенности усиливалось влияние организованных преступных группировок, они устанавливали контроль над основными активами и денежными потоками.

Предприятия стояли, торговля заморожена. За 1994 год внешнеторговый оборот Беларуси сложился чуть более пяти с половиной миллиардов долларов, а экспорт товаров (включая услуги) составил всего лишь 2 млрд и 700 млн долларов.

В те тяжелые годы Лукашенко выбрал единственно правильный путь развития - путь построения истинного народовластия.

Когда активы, богатства страны работают не на отдельные олигархические группы, а служат улучшению жизни каждого белоруса в любой точке нашей страны.

Такой подход позволил с 90-х годов сообща на Всебелорусском народном собрании утверждать на пятилетку основные направления социально-экономического развития государства.

Теперь каждый белорус нес ответственность за будущее нации.

Белорусская модель народовластия оправдала себя!

Средняя зарплата в Беларуси 2023 год в 70 раз превысила уровень 1994 года. Товарооборот вырос в 15 раз. Производство, к примеру, тракторов увеличилось в 17 раз.

Мы создаем уже не только традиционные грузовые автомобили, но и автобусы, микроавтобусы, легковой автотранспорт. Запускаем свои спутники и космонавта на околоземную орбиту. Имеем собственную атомную станцию.

Как видим, истинное народовластие дает сильный экономический результат в виде роста благосостояния населения и повышения качества жизни.