"Простая экономика": как связаны Послание Президента Беларуси, забастовки в Европе и будущее нашей страны

В чем сила экономической модели Беларуси и почему Послание Президента так напугало власти Европы?

В авторской рубрике "Простая экономика" Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики.

Мировая экономика на современном этапе претерпевает резкие изменения. Социально-ориентированные государства одерживают верх над странами с жесткой моделью эксплуатации простого трудового народа.

Протесты во Франции из-за пенсионной реформы выступают ярким примером таких коренных изменений.

Корпорации и такие политические ставленники, как Макрон, по-прежнему интересуются исключительно максимизацией чистой прибыли.

Работа, зарплаты, пособия, пенсии простых граждан - все это для них чрезмерные расходы. Их надо снижать. Повышать пенсионный возраст, лишать людей социальных гарантий.

Сейчас корпоративным кругам Евросоюза становится все сложнее продавливать антигуманные законопроекты. Беспорядки и ожесточенность уличных столкновений усиливаются.

Целые города погружаются в мусор и Средневековье!

На этом фоне Послание нашего Президента является яркой альтернативой действиям западных политических кругов. Лукашенко не скрывается от своего народа, а открыто общается с представителями белорусского общества обо всех проблемных вопросах.

В Беларуси выстроена подлинная модель единства и народовластия, она дает возможность нам с вами участвовать в процессе становления и развития нашей экономики, оперативно обсуждать и решать все насущные задачи.

Западные корпорации свои проблемы перепроизводства и финансовые кризисы всегда решали за счет войн. Вооруженные конфликты запускали заново их экономики, сжигали долги, избыток товаров, старой продукции и лишних людей.

Вот поэтому им Западу так важно милитаризировать Польшу, страны Балтии, Японию, Южную Корею, сохранять конфликт в Украине.

У Беларуси другая бизнес-модель. Нам, белорусам, не нужна война для развития своей экономики. Мы за созидание, за партнерство, за сотрудничество и добрососедство.

Наш Президент призывает к миру в нашем восточноевропейском регионе без каких-либо предварительных условий.

Тема мира и безопасности не чужда европейцам. Простой трудовой народ Европы не заинтересован в войне. Вот и в Испании, Австрии, Германии и Польше проходят шествия против НАТО и поставок вооружения Киеву.

Лукашенко четко определяет: если вы - Запад - не перестанете решать свои экономические вопросы за счет других, то получите эффект бумеранга.

Издание The Telegraph уже пишет: "Британии угрожает приток незарегистрированного оружия с Украины".

Французские СМИ сообщают: вследствие санкционной политики европейцы сами загнали себя в инфляционную ловушку и оказались на грани голода. Уровень доходов упал, цены выросли - жители Европы с трудом сводят концы с концами. Ряд европейских стран снизили налоги на товары первой необходимости для избежания голодной смерти малоимущих.

Недовольство растет и в других странах Европы. В Италии авиадиспетчеры более 40 аэропортов объявили забастовку из-за низкой заработной платы.

В это же время у нас в Беларуси 3 апреля Нацбанк принял решение о снижении в очередной раз ставки рефинансирования с 11 % до 10,5 %. Это значит, что темпы инфляции уменьшаются, и есть возможность обеспечить приток в экономику дешевых денег. Население сможет активнее приобретать товары, деловая активность повысится.

Конечно, наша положительная реальность - это результат кропотливого труда руководства Беларуси, белорусского народа в плотном взаимодействии с Российской Федерацией, Китаем и нашими дружественными странами.

2 апреля Минск и Москва отметили День единения народов Беларуси и России

Президент подчеркнул: наши страны стали значительно ближе друг к другу. Мы начали гораздо теснее работать, вместе искать выходы из сложившейся непростой ситуации.