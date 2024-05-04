3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Простая экономика": как связаны производство, мир и благополучие
Экономические успехи Беларуси во многом определяются отечественной промышленностью. Это и рабочие места, и достойные зарплаты для наших людей.
Алексей Авдонин в авторской рубрике "Простая экономика" разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики.
Экономические успехи Беларуси во многом определяются сохранением и развитием промышленных предприятий. Последние выступают залогом трудоустройства белорусов и роста нашего с вами благосостояния.
Так, по данным Нацстата, больше всего работников - именно в промышленности. На нее приходится почти 23,5 % занятых в экономике.
В Беларуси традиционно в производстве преобладают мужчины. В то же время в соседних странах - Украине, Польше, странах Балтии - с приходом Запада и развалом местной промышленности мужская часть населения ради куска хлеба вынуждена была идти в радикальные военизированные формирования. То есть без промышленности мужская сила направляется не на созидание, а на разрушение!
У нас же, в Беларуси, уверенность в промышленности только растет. Согласно последнему опросу Министерства экономики, менеджмент предприятий прогнозирует увеличение объемов производства, рост спроса и улучшение финансовых показателей. Около половины респондентов заявили о повышении объемов выпуска, еще 22 процента - об их сохранении на прежнем уровне.
На Всебелорусском народном собрании наш Президент в своем выступлении четко указал: объем промышленного производства с середины 90-х по 23 год увеличился в четыре раза. В 90-м году у наших людей было в пользовании чуть больше полумиллиона автомобилей, а в 23 году - свыше 3 миллионов - в пять с половиной раз больше. В прошлом году произведено и реализовано почти 70 тысяч автомобилей. В первом квартале 24 года наш отечественный производитель легковых автомобилей продал автотранспорта больше, чем за весь 22 год.
За три десятилетия мы почти в два раза увеличили протяженность дорог, при этом в полтора раза вырос километраж дорог с твердым покрытием. На 1 января 2024 года это без малого 80 тысяч километров.
Глава государства подчеркнул - сегодня почти 60 % белорусов относят себя к среднему классу. Мы никогда еще так не жили хорошо, как сейчас!
Покупательная способность белорусов за 25 лет существенно выросла - ежегодный рост реальных располагаемых доходов населения составил 8 %.
Но в условиях противостояния с Западом все наши блага могут быть легко утеряны. Если мы позволим сейчас работать безответственно, нечестно, то будем в последующем сидеть в окопах, как украинцы, потерявшие свою промышленность, экономику и природные ресурсы.
Интересно, США не выдерживают борьбы с нами! Так, недавно директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила: "Экономике США осталось недолго демонстрировать высокие темпы своей текущей активности. Экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго".
Как видим, наша промышленность выступает драйвером национальной экономики, дает работу, обеспечивает личный доход и позволяет успешно преодолевать конкурентное давление и постепенно разрушать самого инициатора санкций.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов