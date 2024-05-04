"Простая экономика": как связаны производство, мир и благополучие

Экономические успехи Беларуси во многом определяются отечественной промышленностью. Это и рабочие места, и достойные зарплаты для наших людей.

Алексей Авдонин в авторской рубрике "Простая экономика" разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики.

Экономические успехи Беларуси во многом определяются сохранением и развитием промышленных предприятий. Последние выступают залогом трудоустройства белорусов и роста нашего с вами благосостояния.

Так, по данным Нацстата, больше всего работников - именно в промышленности. На нее приходится почти 23,5 % занятых в экономике.

В Беларуси традиционно в производстве преобладают мужчины. В то же время в соседних странах - Украине, Польше, странах Балтии - с приходом Запада и развалом местной промышленности мужская часть населения ради куска хлеба вынуждена была идти в радикальные военизированные формирования. То есть без промышленности мужская сила направляется не на созидание, а на разрушение!

У нас же, в Беларуси, уверенность в промышленности только растет. Согласно последнему опросу Министерства экономики, менеджмент предприятий прогнозирует увеличение объемов производства, рост спроса и улучшение финансовых показателей. Около половины респондентов заявили о повышении объемов выпуска, еще 22 процента - об их сохранении на прежнем уровне.

На Всебелорусском народном собрании наш Президент в своем выступлении четко указал: объем промышленного производства с середины 90-х по 23 год увеличился в четыре раза. В 90-м году у наших людей было в пользовании чуть больше полумиллиона автомобилей, а в 23 году - свыше 3 миллионов - в пять с половиной раз больше. В прошлом году произведено и реализовано почти 70 тысяч автомобилей. В первом квартале 24 года наш отечественный производитель легковых автомобилей продал автотранспорта больше, чем за весь 22 год.

За три десятилетия мы почти в два раза увеличили протяженность дорог, при этом в полтора раза вырос километраж дорог с твердым покрытием. На 1 января 2024 года это без малого 80 тысяч километров.





Глава государства подчеркнул - сегодня почти 60 % белорусов относят себя к среднему классу. Мы никогда еще так не жили хорошо, как сейчас!

Покупательная способность белорусов за 25 лет существенно выросла - ежегодный рост реальных располагаемых доходов населения составил 8 %.

Но в условиях противостояния с Западом все наши блага могут быть легко утеряны. Если мы позволим сейчас работать безответственно, нечестно, то будем в последующем сидеть в окопах, как украинцы, потерявшие свою промышленность, экономику и природные ресурсы.

Интересно, США не выдерживают борьбы с нами! Так, недавно директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила: "Экономике США осталось недолго демонстрировать высокие темпы своей текущей активности. Экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго".