"Простая экономика": как улавливать тренды мировой торговли и быть быстрее конкурентов? И зачем белорусам Африка и Ближний Восток?

На фоне европейского раздора и конфликта интересов сильных мира сего Ближний Восток и Африка выходят на первый план. И здесь важно держать руку на пульсе глобальных трендов. Как чувствовать тенденции мировой экономики и не упустить момент? Подробности у Алексея Авдонина в авторской рубрике "Простая экономика".

Когда нам говорили "санкции - это конец, вы никому не нужны, сейчас ваша экономика рухнет", мы, белорусы, работали, искали новые рынки, новых партнеров, налаживали сбыт.

Александр Лукашенко в конце января отправился на Ближний Восток и в Африку и тем самым задал динамику на новый год всему корпоративному истеблишменту нашей страны в поиске и освоении перспективных рынков.Никто за нас продавать нашу продукцию не будет. В мире высокая конкуренция за сбыт своих товаров.

Ближний Восток, Африка сейчас становятся новыми точками роста мировой экономики. Средний темп роста экономик стран этих регионов от 2 до 5% выше среднемировых показателей.





По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2022 году темп роста мирового ВВП составил 3,1%. А на Ближнем Востоке и в Южной Африке этот уровень превышает от 5 до 8%.

В Объединенных Арабских Эмиратах нас привлекают передовые технологии в области искусственного интеллекта, банковского дела, финансов, транспорта, логистики, образования, создания умных городов.

В 2019 году с участием ОАЭ рассматривался вопрос создания в Минске Международного финансового центра. Интересным является открытие совместных с ОАЭпроизводств с последующей реализацией сельхозпродукции и продуктов питания.

Перспективы большие!

9 декабря 2022 года Беларусь вместе другими странами ЕАЭС по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке приняла решение о начале переговоров с ОАЭ по заключению соглашения о зоне свободной торговли. Это даст возможность убрать торговые барьеры и увеличить товарооборот.

Что касается южноафриканского региона, то сейчас за присутствие в нем борются все мировые корпорации. Здесь сосредоточены значительные запасы редкоземельных металлов, необходимых для электроники, машиностроения и авиации.

Зимбабве находится под санкциями коллективного Запада. В этой стране сейчас реализуется масштабный план экономического развития "Видение 2030" по индустриализации и механизации народного хозяйства.

На этом пути стране и нужна поддержка Беларуси - товары, технологии, опыт в развитии национальной экономики.

За три года Беларусь уже поставила более 2 тысяч единиц тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники. Открыты сервисные центры, идет обучение местного персонала.





Товарооборот между Республикой Беларусь и Зимбабве с 2018 года вырос в семь раз и достиг 39 млн долларов. Но перспективы куда шире!

Зимбабве является членом континентальной зоны свободной торговли, рынок которой охватывает более миллиарда человек.

В преддверии визита белорусского Президента в столице Зимбабве - городе Хараре - прошел бизнес-форум с участием более 30 белорусских предприятий. Такой формат уже позволил на перспективу увеличить объемы нашего экспорта. Так, в 2023-2024 годах Минский тракторный завод поставит в Зимбабве 3575 тракторов.





Вы спросите, зачем нам это все? Что дает Африка и Ближний Восток белорусам?