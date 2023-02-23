"Простая экономика": кто может обеспечить справедливые цены и честное распределение доходов и к чему ведет экономическая несправедливость?

Западные идеологи долго вселяли идеи о свободном рынке. На деле оказалось, что это выгодно только нечестным дельцам. Справедливые цены и честное распределение доходов может обеспечить только государство.

Зачем нам необходимо регулирование цен и обнародование доходов нуворишей? К чему ведкт засилье несправедливости в Европе?

Подробности у Алексея Авдонина в авторской рубрике "Простая экономика".

Мы видим, как мир плавно погружается в революции, войны, природные катаклизмы. Такие процессы несут разрушение национальных экономик, безработицу, нищету и нужду.

В условиях дележки мира крупными хищными государствами для белорусов важно сохранить внутреннюю стабильность и справедливый мир в Беларуси.

В состоянии хаоса людям нужна понятная и светлая идея. Таковой и выступает идея экономической справедливости. Она начинается с цены и равного распределения дохода!

Ценообразование - это основа справедливого мира в Беларуси. Это главная статья договора власти и народа. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Изначально правительство прогнозировало по итогам 2022 года инфляцию примерно в 20 процентов. После решительных действий в четвертом квартале прошлого году зафиксирована дефляция почти в два процента. По результатам 2022 года инфляцию удалось снизить 12-13 процентов.

В 2023 году Президентом поставлена задача выхода на уровень инфляции не более 7-8 процентов. Одно из направлений достижения таких параметров - это должный уровень соотношения заработных плат работников и руководителей объектов торговли.

На совещании глава государства еще раз обратил внимание: такое соотношение должно быть в пределах 1 к 8.

А по факту требование не выполняется - у рядовых работников зарплата 500 долларов, а у владельцев и руководителей торговых сетей - в 60 раз больше.

Для построения справедливого общества и социально ориентированной экономики это ненормально!

Такие высокие зарплаты оплачивались из нашего с вами кармана и прямо влияли на рост цен.

Снижение аппетита жадных дельцов позволит уменьшить уровень инфляции.

Вторым направлением борьбы с инфляцией станет контроль цен производителей. Сейчас розничные цены снижаются за счет торгового звена, в то время как индекс цен производителей продолжает расти.

Третье направление - это контроль импорта. Президент указал: нам удалось не допустить пустых полок за счет поставки товаров из дружественных нам России и Турции. Но сейчас важно, чтобы цены на импортные товары были по карману нашим гражданам, особенно, если что-то мы не производим сами.

Нам долго западные идеологи вселяли идеи, что свободный рынок - это и есть предел экономического счастья! Для нечестных дельцов - да - это счастье! Но для построения справедливого общества это несет разрушение!

Президент четко определил: сейчас выработка мер регулирования цен - это тяжелейшая работа после долгих лет рыночной распущенности.

По фактам необоснованного повышения цен более 100 субъектов торговли и должностных лиц привлечены к ответственности, возбуждено пять десятков уголовных дел.

Как видим, несправедливость в Беларуси всегда пресекается!

Пресекаются и попытки "великих деятелей" - руководителей с высокими зарплатами - раскачать общество, поднять бунты и руками, ногами простых бедолаг устроить протесты. Этот сценарий уже в белорусском обществе не пройдет - создать протесты для давления на власть не получится.

Важно отметить: сейчас в Европе набирают обороты народные движения за экономическую справедливость - против высоких цен, повышения пенсионного возраста, больших военных расходов и войны НАТО с Россией.

Как видим: идея экономической справедливости носит глубокий общечеловеческий характер!