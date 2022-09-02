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Как КГК и прокуратура спасают корма и наказывают недобросовестных руководителей

Специалисты обращают внимание на температурный режим, уровень влажности, условия хранения травяных кормов. Тем, кто недобросовестно выполняет свою работу, приходится отвечать по закону. Недочеты в хозяйствах оперативно устраняются. Под контролем ревизоров каждая деталь - все для сохранения продовольственной безопасности страны.

За какие нарушения отвечает бывший директор хозяйства "Ново-Зеньковский", какие проблемы с заготовкой сенажа в хозяйстве "Кистени". Какие проблемы с сохранностью кормов на молочно-товарной ферме "Михалки" в Свислочском районе.

Николай Скинтиян продолжит тему (подробности в видео).

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