Как КГК и прокуратура спасают корма и наказывают недобросовестных руководителей

Специалисты обращают внимание на температурный режим, уровень влажности, условия хранения травяных кормов. Тем, кто недобросовестно выполняет свою работу, приходится отвечать по закону. Недочеты в хозяйствах оперативно устраняются. Под контролем ревизоров каждая деталь - все для сохранения продовольственной безопасности страны.