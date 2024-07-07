Проверим Добрушский фарфоровый завод в рубрике "Контроль качества"

Белорусы по достоинству оценивают продукцию отечественных брендов. Это показал соцопрос, который провел Институт социологии НАН. Почти половина респондентов считают качество высоким, свыше 46 % оценивают его как среднее. Конечно, в топе - продукты питания, на втором месте товары легкой промышленности (одежда и обувь), на третьем - косметика и лекарства.

В Год качества каждой сфере - особое внимание. Еще с советских времен Добруш славится своим фарфором. Комплекты столовых, чайных, кофейных сервизов, наборы тарелок, салатников - в год здесь выпускают более 20 миллионов изделий.

Президент Беларуси посещал фарфоровый завод в феврале 20-го. И поручил модернизировать предприятие. Удалось ли это сделать и держат ли качество? Узнаем в очередном выпуске рубрики "Контроль качества".

Контроль качества

В какой советской квартире не было фарфоровой статуэтки. Стоили они недорого, производились серийно, поэтому покупку такого предмета интерьера могли позволить себе многие. Теперь некоторые экземпляры настолько возросли в цене, что были проданы на аукционах по стоимости нескольких квартир в Минске. Конечно сейчас, как и тогда, ценили качество. За ним и отправимся на Добрушский фарфоровый завод.

Предприятие - такого рода единственное в стране. Выпускают более 20 миллионов изделий в год - все, что касается посуды - тарелки, кружки, сервизы. Проведем свой контроль.

Кварцевый песок, глина, магнезит, пегматит добавляется Сергей Левков, мастер производственного участка Добрушского фарфорового завода

Из одной массы три способа подготовки изделий. Все зависит от процента влажности суспензии.





Получается как пластилин, но она должна быть эластичной, у нее должна быть механическая прочность. Заформованное изделие идет в сушилку при температуре 120 градусов Сергей Левков, мастер производственного участка Добрушского фарфорового завода

(Изделие - прим. ред.) отстояло свое положенное время - три часа. После того как мы ее выбрали, она сушится, становится сухая, мы очищаем здесь швы. Елена Антоненко, литейщик 5 разряда Добрушского фарфорового завода





Или же делают пресс порошок. Здесь в помощь роботизированная система.

Три этапа тепловой обработки. На первом посуда отправляется в печь на 18 часов при температуре 950 градусов. Это позволяет сделать изделие более прочным, чтобы после его можно было покрыть глазурным слоем. На втором - уже на 8 часов, и температура составляет 1350 градусов. Здесь и зарождается настоящий твердый фарфор.





Черепок покрывается тонким слоем глазури, после чего отправляется на зачистную ленту, зачищается ножка от глазури Анастасия Раздуева, инженер-технолог Добрушского фарфорового завода

Третий обжиг уже декоративный, закрепляем деколь.

Их продукция будет востребована всегда - это подчеркнет Президент во время визита на фарфоровый завод в феврале 20-го. Задача - не потерять рынки и производство.





Мы приобрели оборудование для прессования, новые формовочные линии, линии для глазурования. Алеся Куколева, заместитель генерального директора по качеству Добрушского фарфорового завода

Ноу-хау - цифровая печать. Это все работа живописного цеха. Буквально две секунды и рисунок готов.





Но, конечно, ничто не заменит ручную роспись. Отдельно покрывают золотом и платиной, это уже посуда считается премиум-класса. Все делается вручную. Используют специальные керамические краски, они абсолютно безопасны. Кропотливая работа, требующая высоко профессионализма.





На идеи вдохновляет все: как природа, так и коллеги. У нас большое разнообразие дизайнов, особенно много коллекций новой технологии цифровой печати Алла Харибина, начальник художественной лаборатории Добрушского фарфорового завода

На каждом этапе - контроль. Миллиметр в сторону наложения деколя, и уже брак. 86 % - это товары первого сорта.

Чтобы было строго по образцам-эталонам, было качественно поклеено, не было складок, не было пузырей Мария Дайнеко, контролер ОТК Добрушского фарфорового завода





Самая главная задача - придать изделию товарный вид Светлана Юрова, инженер-технолог сортировочного цеха Добрушского фарфорового завода

Если раньше сырье для фарфоровой массы закупали в Украине, то сейчас в России. И ничуть не хуже.





Качество держат. Это и отмечают сами покупатели:

Выбираю другу в России подарок сувенирный, хочу что-нибудь с нашей символикой Светлана Юрова, инженер-технолог сортировочного цеха Добрушского фарфорового завода





Хорошая тарелочка, для микроволновки пойдет Светлана Юрова, инженер-технолог сортировочного цеха Добрушского фарфорового завода

Мне нравится все, я в таком восхищении, глаза разбегаются Светлана Юрова, инженер-технолог сортировочного цеха Добрушского фарфорового завода

Цены варьируются от полтора рубля до 100. Это и хороший подарок себе, родственникам или гостям из другой страны, весь колорит на стеллажах на любой вкус.





Безопасность рисунков, деколей, печатей у нас подтверждена нашими декларациями Алеся Куколева, заместитель генерального директора по качеству Добрушского фарфорового завода