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Проверим Добрушский фарфоровый завод в рубрике "Контроль качества"
Белорусы по достоинству оценивают продукцию отечественных брендов. Это показал соцопрос, который провел Институт социологии НАН. Почти половина респондентов считают качество высоким, свыше 46 % оценивают его как среднее. Конечно, в топе - продукты питания, на втором месте товары легкой промышленности (одежда и обувь), на третьем - косметика и лекарства.
В Год качества каждой сфере - особое внимание. Еще с советских времен Добруш славится своим фарфором. Комплекты столовых, чайных, кофейных сервизов, наборы тарелок, салатников - в год здесь выпускают более 20 миллионов изделий.
Президент Беларуси посещал фарфоровый завод в феврале 20-го. И поручил модернизировать предприятие. Удалось ли это сделать и держат ли качество? Узнаем в очередном выпуске рубрики "Контроль качества".
Контроль качества
В какой советской квартире не было фарфоровой статуэтки. Стоили они недорого, производились серийно, поэтому покупку такого предмета интерьера могли позволить себе многие. Теперь некоторые экземпляры настолько возросли в цене, что были проданы на аукционах по стоимости нескольких квартир в Минске. Конечно сейчас, как и тогда, ценили качество. За ним и отправимся на Добрушский фарфоровый завод.
Предприятие - такого рода единственное в стране. Выпускают более 20 миллионов изделий в год - все, что касается посуды - тарелки, кружки, сервизы. Проведем свой контроль.
Кварцевый песок, глина, магнезит, пегматит добавляется
Из одной массы три способа подготовки изделий. Все зависит от процента влажности суспензии.
Получается как пластилин, но она должна быть эластичной, у нее должна быть механическая прочность. Заформованное изделие идет в сушилку при температуре 120 градусов
(Изделие - прим. ред.) отстояло свое положенное время - три часа. После того как мы ее выбрали, она сушится, становится сухая, мы очищаем здесь швы.
Или же делают пресс порошок. Здесь в помощь роботизированная система.
Три этапа тепловой обработки. На первом посуда отправляется в печь на 18 часов при температуре 950 градусов. Это позволяет сделать изделие более прочным, чтобы после его можно было покрыть глазурным слоем. На втором - уже на 8 часов, и температура составляет 1350 градусов. Здесь и зарождается настоящий твердый фарфор.
Черепок покрывается тонким слоем глазури, после чего отправляется на зачистную ленту, зачищается ножка от глазури
Третий обжиг уже декоративный, закрепляем деколь.
Их продукция будет востребована всегда - это подчеркнет Президент во время визита на фарфоровый завод в феврале 20-го. Задача - не потерять рынки и производство.
Мы приобрели оборудование для прессования, новые формовочные линии, линии для глазурования.
Ноу-хау - цифровая печать. Это все работа живописного цеха. Буквально две секунды и рисунок готов.
Но, конечно, ничто не заменит ручную роспись. Отдельно покрывают золотом и платиной, это уже посуда считается премиум-класса. Все делается вручную. Используют специальные керамические краски, они абсолютно безопасны. Кропотливая работа, требующая высоко профессионализма.
На идеи вдохновляет все: как природа, так и коллеги. У нас большое разнообразие дизайнов, особенно много коллекций новой технологии цифровой печати
На каждом этапе - контроль. Миллиметр в сторону наложения деколя, и уже брак. 86 % - это товары первого сорта.
Чтобы было строго по образцам-эталонам, было качественно поклеено, не было складок, не было пузырей
Самая главная задача - придать изделию товарный вид
Если раньше сырье для фарфоровой массы закупали в Украине, то сейчас в России. И ничуть не хуже.
Качество держат. Это и отмечают сами покупатели:
Выбираю другу в России подарок сувенирный, хочу что-нибудь с нашей символикой
Хорошая тарелочка, для микроволновки пойдет
Мне нравится все, я в таком восхищении, глаза разбегаются
Цены варьируются от полтора рубля до 100. Это и хороший подарок себе, родственникам или гостям из другой страны, весь колорит на стеллажах на любой вкус.
Безопасность рисунков, деколей, печатей у нас подтверждена нашими декларациями
Чехия, Германия, Казахстан, Россия - наш добрушский фарфор там хорошо знают. Мы вкладываем душу, развиваемся и осваиваем новое.
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