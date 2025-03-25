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Провести посевную по технологии, в оптимальные сроки - как с задачей справляются белорусские аграрии
Провести посевную по технологиям, в соответствующие сроки и с высокой дисциплиной. Такая задача стоит перед АПК нашей страны. Позаботиться о высокой организации труда аграрии должны были еще с прошлой осени - после завершения жатвы и сева озимых.
Все ли сделали, какие есть проблемные вопросы и как они решаются? Ход весенней кампании под пристальным вниманием специалистов Комитета госконтроля.
Четверть века Геннадий Кондратович отвечает за то, чтобы белорусы были с хлебом. По опыту знает: у весны свой экзамен для аграриев. Провести весь комплекс работ нужно в оптимальные сроки и что важно - по технологии.
"Агрегат хороший. Стараемся, чтобы в сроки отсеяться. Лишь бы заморозков не было, а так все нормально", - считает механизатор СПК "50 лет октября" Геннадий Кондратович.
Григорий Шпаков, председатель правления СПК "50 лет октября":
"Хорошая техника, стараемся самое главное, чтоб была организация на всех видах работ. Нам надо, чтоб каждый гектар давал отдачу".
Не допустить бесхозяйственности
Сев на полях "Фрунзе-Агро" близится к финишу. А ведь на старте весенней кампании у специалистов Комитета госконтроля было немало вопросов к хозяйству. Обеспеченность семенами, кадры… Подход к весеннему севу пересмотрели в сторону технологий и качества.
Юрий Иванчиков, ведущий специалист КГК Беларуси по Гомельской области:
"В данном хозяйстве ранее были установлены факты некачественного сева, а также простои исправной техники. Сев был приостановлен, рабочие органы агрегата были отрегулированы под правильное проведение работ. Прежде всего это кадровый дефицит работников, а также это еще было начало посевной кампании".
Весенняя кампания во всех регионах страны - в поле зрения специалистов Комитета госконтроля. Задача не только выявить нарушения, но и направить работу аграриев в продуктивное русло.
Сергей Глоба, начальник управления КГК Беларуси по Гомельской области:
"В целом область лучше подготовлена, чем в предыдущие годы. В отдельных хозяйствах есть недочеты и нарушения, где-то не подготовлена техника. В целом по области готовность составляет 96 %. Где-то, несмотря на принятые меры, не прибыли механизаторы и простаивает техника. Но это не носит систематический характер".
Северный регион страны. В мастерской хозяйства "Кушлики" - сезонная тишина. Сеялки отремонтировали и отправили в поле. Машинно-тракторный парк - не новый. Но вся техника в строю. Хозяйский подход и дисциплина позволяют получать высокий урожай зерна, картофеля и овощей. Самое пристальное внимание уделяется кормам. Это основа для получения молока высокого качества. Хозяйство ввело в строй современный комплекс. И это добавило работы.
Федор Завадский, директор ОАО "Кушлики":
"Коллектив настроен по-боевому каждый год. "Кушлики" всегда были с урожаем. Я благодарен своему коллективу, с которым на протяжении многих лет вместе".
Этой весной на поля северного региона должны выйти около 5 тыс. тракторов. Из них более тысячи - энергонасыщенные. Чтобы не тормозить на старте, у аграриев было время подготовиться. Отвлекаться на ремонт техники сейчас непозволительная роскошь. Ведь все силы нужно концентрировать именно на посевной.
В хозяйстве ОАО "Агроборовинка" Шумилинского района на линейке готовности оказалась не вся техника. Трактор уже на ходу, а вот дискаторы для обработки почвы остались без внимания. Теперь придется искать время, чтобы их отремонтировать.
Евгений Мурашко, и. о. директора ОАО "Агроборовинка":
"Конечно, это человеческий фактор. У меня новая инженерная служба, может и сделал ошибку. Ну а так, я говорю, что два дискатора будут в течение недели. И мы будем задействовать к осенней посевной. Сейчас она у нас не задействована, а задействована техника, которая в поле. Три культиватора, сеялка, загрузчик зерна".
В Шумилинском районе - вопрос по минеральным удобрениям. Обеспеченность самая низкая в области. Земли, и это подтверждают аграрии, специфические. С низким баллом пашни. А это значит, что возделывать такие гектары нужно исключительно по технологии: с внесением оптимального количества необходимых веществ. Чтобы решить вопрос - приходится работать с колес.
Роман Просветов, замначальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Шумилинского райисполкома:
"Вывозим с баз облагросервиса. На данный момент мы завершаем подкормку озимых зерновых - 91 %. Озимого рапса - 79 %. Также некоторые хозяйства приступили ко второй подкормке. Кормим многолетние травы".
Отобразить реальную картину в хозяйствах
Самое важное - отобразить реальную картину в каждом хозяйстве: почему не успели отремонтировать трактор либо сеялку? Как решаются вопросы по приобретению запчастей? И соответствует ли сев технологиям?
Дмитрий Гукалов, главный государственный инспектор КГК Беларуси по Витебской области:
"Мы направляем информацию в райисполком для оперативного принятия мер реагирования. Либо направляем в хозяйства рекомендации, где устанавливаем срок. Они обычно быстро это все устраняют".
Каждую весну белорусские аграрии выдерживают экзамен в полях. Да, местами нужно приложить больше усилий, обратить внимание на дисциплину... Но все задачи, говорят хлеборобы, выполнимые.