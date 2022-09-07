Прозрачность госзакупок и параллельный импорт в ЕАЭС и СНГ - антимонопольный форум прошел в Минске

О новых рынках сбыта продукции, устранении барьеров, конкуренции в цифровую эпоху, а также параллельном импорте товаров и комплектующих сегодня говорили в Минске эксперты-антимонопольщики из стран ЕАЭС и СНГ. Форум приурочили к 30-летию антимонопольного регулирования в Беларуси. Сегодня многие бизнес-процессы переходят в онлайн, важно вместе вырабатывать единые механизмы для раскрытия ценовых сговоров и умело предупреждать нарушения. Не менее важна и прозрачность госзакупок. О добросовестном соперничестве - Светлана Лукьянюк.

Создание равных условий для всех игроков на рынке внутреннем или в интеграционных объединениях. Пожалуй, это главное в работе антимонопольных служб. Взять хотя бы большой рынок госзакупок ЕАЭС. Попасть туда, значит обеспечить себе хороший заказ. Стремления производителей услышали, сейчас в реестре промышленной продукции 65 белорусских предприятий. А количество представленных в общей базе товаров превышает 7 с половиной тысяч позиций.





Арман Шаккалиев, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК: Сегодня практика показала, что 205 миллионов долларов (и это только с момента принятия правил в 2021 году) - уже объем реализованной продукции. Эти правила - не проста декларация или какой-то механизм, зафиксированный на бумаге, это сегодня работающий инструмент.

Антимонопольному регулированию в Беларуси 30 лет

Об активности на муниципальных тендерах сегодня говорили в Минске на международной конференции. Она открылась к 30-летию антимонопольного регулирования Беларуси. Как отметили в Евразийской экономической комиссии, старт взят хороший. И главное, что бизнес поверил - их права под защитой. Только в этом году МАРТ принял 30 обращений по нарушению антимонопольного законодательства. Часть из них по навязыванию дополнительных услуг или товара в нагрузку.





Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: Действительно выявлены нарушения антимонопольного законодательства и в сфере конкуренции. Выносились предупреждения, потому что мы исходим из принципа мягкого права. Лучше субъекта предупредить, чем сразу же наказать и дать большой штраф.

30 обращений по нарушению антимонопольного законодательства

Вообще институт мягкого права активно используют и на рынке "пятерки". 9 предупреждений с начала года, но важно, что удалось избежать штрафов, которые сильно бьют по экономике предприятий. Исключение - это картельный сговор. Уж здесь сразу важно не только пресечь. но и взыскать. В Беларуси в 2021 году МАРТ раскрыл такой сговор на рынке средств защиты растений. И такие практики важны для коллег.





Гегам Гевогян, председатель комиссии по защите конкуренции Армении: Тема становится более актуальной, потому что компаний становится больше и больше. Они генерирует больше финансов и используют их не только для блага потребителей, но иногда делают демпинговые соглашения или используют свои доминирующие позиции.

Беларусь и Россия подпишут соглашение о единых правилах конкуренции

С российским ФАС наш МАРТ работает в тесной связке с момента создания, а значит 6 лет. В нынешних экономических реалиях, когда санкции сбили логистические маршруты и приостановили поставки, это работа архиважна. Для синхронности правовой в ближайшее время две страны подпишут и соглашение о единых правилах конкуренции.

Максим Шаскольский, руководитель Федеральной антимонопольной службы в России: Мы достаточно синхронно работаем и очень довольны взаимодействием с Республикой Беларусь. Упрощается законодательство. Введен параллельный импорт. Механизм, который работает много лет и действует. Это модель, которая позволила предприятиям найти новые рынки и увеличивать свои обороты.

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