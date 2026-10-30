Прямой авиарейс и туризм: как Алтай намерен сближаться с Беларусью

Существует мнение, что Республика Алтай - далекая территория, куда тяжело и очень дорого добираться. Актуальна ли такая мысль сейчас и что делается для сближения российского региона с Беларусью, рассказал глава Республики Алтай Андрей Турчак в "Актуальном интервью".

"Между Беларусью и Алтаем тысячи километров, но это не значит, что мы друг от друга далеко", - убежден гость интервью.

Алтай активно развивает авиационное сообщение. На сегодняшний день из республики на территории Российской Федерации запущено 13 новых маршрутов, теперь рассчитывают на открытие прямого авиасообщения между Республикой Алтай и Республикой Беларусь.

Александр Беглов: Беларусь и Санкт-Петербург намерены заняться судостроением "В Беларуси очень хорошие специалисты в сельском хозяйстве и промышленности", - также подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга

"Жители Беларуси активно пользуются нашими здравницами, курортами. По статистике, за 2025 год более 1,5 тыс. жителей Беларуси посетили Республику Алтай. Пока люди вынуждены пользоваться стыковочными рейсами. Для развития взаимоотношений было бы правильно запустить прямой регулярный маршрут", - считает собеседник.

Кстати, в 2025-м аэропорт Горно-Алтайска получил статус международного. Сейчас идет активная реконструкция воздушной гавани, строится новое здание терминала, которое сдадут в конце 2027 года, удлиняется взлетно-посадочная полоса. После окончания модернизации аэропорт будет принимать любые лайнеры и грузоподъемность.

Андрей Турчак

Беларусь и Алтай давно сотрудничают в отраслях, в которых белорусское государство накопило большие компетенции. Это, например, сельское хозяйство. 70 % жителей Алтайского края занимаются сельским хозяйством и отгонным животноводством, мараловодством (в Республике Алтай самое крупное поголовье маралов - порядка 52 тыс. особей).

"У нас была содержательная встреча в РУП "Белмедпрепараты" (Андрей Турчак посетил Беларусь 29 октября 2026 года. - Прим. news.by). Рассматриваем возможность организации переработки пантов марала и производства БАДов. Мы наметили первые совместные шаги в этом направлении", - отметил глава Республики Алтай.

К слову, алтайская республика занимает без малого 100 тыс. кв. км, это почти в два раза больше, чем площадь Псковской области. 70 % территории занимают горы. Глава российского региона посоветовал туристам посетить Телецкое озеро - второе по запасам пресной воды после Байкала. "Алтай славится разнотравьем, Альпийскими лугами, народными художественными промыслами. В зимний сезон работают два горнолыжных курорта. Основной - всесезонный курорт Манжерок. Приглашаю к нам всех друзей из Республики Беларусь. Приезжайте, мы для этого сделаем все", - пригласил посетить Республику Алтай Андрей Турчак.

Главное фото: РИА Новости