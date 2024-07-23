Пшеница уродила - терять нельзя ни минуты: белорусские аграрии намерены собрать не менее 10 млн т зерна

В этом агросезоне белорусские аграрии намерены собрать не менее 10 млн тонн зерна. Это нижний предел, ориентирует Президент Александр Лукашенко. Задача посильная и выполнимая.



Аграрии вышли на решающий этап уборочной страды, используют каждый погожий день, чтобы каравай-2024 сделать более увесистым. Уже суммарно собрано более 3 млн 200 тыс. тонн зерна нового урожая с учетом рапса. В лидерах Брестская и Минская области, остальные ускоряются. Параллельно идет кормозаготовка и другие массовые полевые работы. О рабочих буднях белорусских земледельцев и о том, как справляются с поставленными задачами, репортаж с полей от Натальи Игнатенко.

Золотые поля Оршанского района. Все комбайны хозяйства "Маяк Высокое" на передовой продовольственной безопасности - убирают пшеницу. Жатву в этом году начали на две недели раньше. Успешный старт позволил пойти на рекорд - уже убрали около 40 % зернового клина.





Чтобы обеспечить бесперебойную работу, на поле дежурит техническая помощь. Как только комбайн остановился, к нему незамедлительно подъезжают сварщик, слесарь и оказывают содействие в быстром устранении неисправности. Это дает свои плоды. Мы не гоняем технику в мастерские. Владимир Миньков, замдиректора по производству ОАО "Маяк Высокое"

И вот первые личные рекорды жатвы-2024. Комбайнер Денис Пшенный наколотил тысячу тонн зерна. Поздравления прямо в поле. И сразу за работу. Пшеница уродила, терять нельзя ни минуты.

Сложного ничего нет. Если ты любишь свою работу, то работа тебе дается легко. Денис Пшенный, комбайнер ОАО "Маяк Высокое"





Крепкое плечо селу подставил город. Таким образом удалось решить вопрос и с техникой, и с кадрами. Дмитрий Чижик работает в Оршанском автопарке. Во время уборочной помогает хозяйству на отвозке зерна. Говорит, что рад быть частью команды, которая отвечает за продовольственную безопасность страны.

Решили вопросы с питанием, со спецодеждой и охраной труда. Все заряжены на работу. Думаю, что все поручения главы государства будут выполнены. Игорь Мороз, председатель Оршанского райисполкома

На недавнем селекторном совещании Президент ориентирует, что нужно стремиться к тому, чтобы иметь 11 млн тонн и получить хороший урожай не только колосовых, но и рапса. Урожайность, по прогнозам аграриев, ожидается выше прошлогодней.



"Хлеба пока по большей части стоят на полях, их нужно убрать. Причем быстро и без потерь, как всегда. Тогда и все потребности в зерне на год вперед закроем, кормовую базу обеспечим и на импорте сэкономим валюту. Более того, и резерв определенный создадим на будущий год", -подчеркнул Александр Лукашенко.

Своим трудом Михаил Марфушкин каждый год доказывает, что земля платит сторицей лишь в том случае, когда отношение к ней уважительное. Он из семейной династии. Сейчас работает на заготовке зеленых кормов на полях "Утевского" в паре с отцом. Это призвание нескольких поколений рода - работать на земле. Для успешного механизатора это уже пятый горячий сезон. Он непростой, признается Михаил, но отдача от земли есть, если все делается по агронауке.

Мы на этом поле убираем люцерну, мой рабочий день начинается с 6 часов утра. Я прихожу, обслуживаю технику, заправляюсь, выезжаем где-то в 7:30. Для нас это ответственная пора. Мы понимаем, мы должны корма заготовить, скот кормить зиму. Мы стараемся. Михаил Марфушкин, механизатор ОАО "Утевское"

В хозяйстве на подходе третий укос витаминных обедов для животных (их на балансе почти 3 тыс.). Подвяленную массу приправляют консервантами и свозят на хранение в траншеи. Полуторагодовой запас кормов для сытой зимовки обеспечит и сбалансированный корм в рулонах. Чтобы молочные реки не мельчали и в межсезонье, важно соблюсти технологию на всех этапах зеленой жатвы.





Задачи выполнимые. Необходимо заготовить почти 32 центнера кормовых единиц на условную голову. Уже заготовлено 8,5 центнера. Дожди проходят, надо уже снимать третий укос. Работы хватает, работы наложились. В первую очередь готовим почву под рапс, 180 гектаров под рапс запахано, 420 нам предстоит посеять. Свозка соломы идет. После уборки рапса лущение проводим. Галина Демкова, замдиректора ОАО "Утевское"

А на соседнем поле энергонасыщенный МТЗ уже готовит почву под сев озимых. За смену машина проходит до 25 гектаров. Там, где годом ранее выспевал ячмень, вырастит масличная культура. Озимым рапсом отечественные хозяйства занимаются основательно. Опыт показал, что культура рентабельная, ей быть.

Как только земля просохла, техника приступила к вспашке. На поле площадью 120 гектаров работа спорится весь световой день. После завершения всех этапов подготовки почвы (примерно через две недели) здесь будет посеян озимый рапс.