Пусконаладочные работы на установке "Нафтана" нужно завершить до конца года

"Установка замедленного коксования на "Нафтане" должна быть готова к работе на полную мощность до конца года". Об этом заявил на НПЗ премьер Роман Головченко. В конце сентября (во время пусконаладочных работ) произошло возгорание. Оценивается ущерб и продолжаются работы к запуску комплекса, который позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %.