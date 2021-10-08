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Пусконаладочные работы на установке "Нафтана" нужно завершить до конца года

"Установка замедленного коксования на "Нафтане" должна быть готова к работе на полную мощность до конца года". Об этом заявил на НПЗ премьер Роман Головченко. В конце сентября (во время пусконаладочных работ) произошло возгорание. Оценивается ущерб и продолжаются работы к запуску комплекса, который позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %.

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