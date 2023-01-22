Региональное сотрудничество набирает обороты - почему путь от Минска до Калуги вскоре станет намного короче?

"Главный эфир" продолжает показывать и рассказывать о союзном партнерстве. Региональное сотрудничество набирает обороты. Санкции лишь укрепляют белорусско-российские связи, раскрывают наш технологический потенциал, способствуют созданию новых проектов. В Калужской области России, к примеру, когда-то наши строители начинали большие стройки.

А сегодня экспорт стройуслуг по итогам минувшего года достиг 440 млн долларов. И это рекорд с 2016 года. В Калуге так много сделано руками белорусов, что город на минуту показался нам родным. Каким его увидела наша съемочная группа? Как здесь знакомились с нашим МАЗом, что из этого вышло? И почему путь от Минска до Калуги вскоре станет намного короче? Репортаж Ольги Анищенко.

В Калуге белорусы строят много, как нигде за рубежом. И если спросить у местных, а сколько? Никто вам так сразу и не скажет. Считать действительно долго. Жилых домов (а это далеко не все) не один десяток.

Мини-полисы "Веснушки" и "Малиновка", "Анненки и "Просто космос" - уже почти 10 лет наши домостроительные комбинаты в Калужской области держат марку. Построить быстро, уложиться в сроки, обеспечить качество и при этом предложить дешевле, чем у других - все это дать местному жителю может не каждый застройщик региона. А белорусы могут. И следуют формуле все эти годы.

Сегмент такого жилья с первого дня пользуется спросом. По планировкам, качеству жилья: все плиты ровные, стены ровные, полы. Люди были счастливы, что за такие деньги получили такой уровень жилья. Андрей Вешка, гендиректор ООО СП "Минскстройэкспорт"

Белорусские микрорайоны в Калуге на вырост: планов еще громадье. А что? Удобно! Фундамент, коробка, покраска, отделка - возводят под ключ в полном смысле этого слова. Строят не только жилье, но еще и инфраструктуру. И как часто здесь бывает, сначала планируют школу, детский сад. Лишь после окружают их жилой застройкой.

Школы в регионе, к слову, тоже дело рук белорусских строителей. Их масштаб впечатляет. В "Веснушках" - лишь один из пяти реализованных проектов. Будут и другие.

Здесь и вправду все настолько продумано, что хочется учиться. Привычной глазу такую школу не назовешь. Ни стандартов вам, ни шаблонов. Много воздуха и света, большие коридоры и аудитории, зоны для досуга и учебы прямо в холлах, интерактивные площадки для ненавязчивого освоения предметов. А какая библиотека!

В школе придумали, а белорусы сделали. И в Калуге убеждены: нет таких идей, которые не удалось бы воплотить. Директор школы не раз о наших людях вспомнит с благодарностью. И заверит, что такой проект, без сомнений, помогает школьным успехам.

В 2018 году эта школа, принцип организации учебного пространства во многом заложила стандарт новых образовательных пространств в нашем городе. И приезжали сюда многие коллеги из других регионов, тоже достаточно тепло отзывались о той атмосфере, которая создана. Оксана Милованова, директор средней школы № 13 г. Калуги

С легкой руки белорусских строителей в городе и регионе появились еще и дошкольные учреждения. "Дельфиненок" часто приводят в пример. Большой, уютный, современный, продуманный до мелочей - эпитетов в Калуге не жалеют.

Кажется, здесь сделано все, что только можно придумать для развития и оздоровления ребенка. Бассейн, соляная комната, интерактивный зал, физкульт- и музыкальные залы, зоны для досуга не только в группах, но и других локациях.

И здесь просто красиво. Территория счастливого детства - о калужской новостройке для малышей говорят именно так.

Мы работаем с застройщиком с первого кирпича, все нюансы, все наши пожелания, что мы хотели видеть в рамках нового детского сада, застройщик исполнил. К нам в детский сад очень хотят попасть.

Тесно работать в тандеме - неукоснительное правило белорусских подрядчиков. Слышать заказчика, предлагать, обсуждать, исполнять, наконец, - коммуникация отлажена на отлично. И каждый новый проект лучше прежнего, заметит министр образования и науки Калужской области. И даже скажет, что есть вообще шедевры.

Вкладывают очень много души во внутреннее оформление зданий, помещений. Мы используем результаты этой совместной работы, в том числе и для обучения директоров школ. Опыт создания современных пространств рекомендуем руководству, чтобы этот опыт можно было применить у них. Александр Аникеев, министр образования и науки Калужской области

Калужский автопромышленный гигант. Автопром вообще - фишка региона. Другое дело, что конвейер отдельных предприятий сегодня вынужденно поставлен на паузу: западные автоконцерны по известным причинам работу своих заводов в Калуге остановили. Но отменить целую отрасль санкциям не удалось. На предприятиях присмотрелись к потенциалу истинных партнеров и убедились: то, что не убьет, сделает сильнее. Не только производителя, но и его союзников. И "Меркатор Калуга" - тому пример.

Коммунально-дорожная техника - профиль калужского завода. Любые машины для уборки автодорог и в помощь коммунальщикам - все это делают здесь. Шасси от нескольких предприятий (в их числе наш МАЗ и российский КамАЗ, но не только) на этой площадке комплектуют дополнительным оборудованием. Заказчик выбирает, кому из производителей доверить чистоту своего города.

С компанией МАЗ более-менее плотно мы работаем последние 3-4 года. За это время МАЗ, если брать именно рынок коммунальной техники, наверное, процентов на 20-25 смог потеснить КамАЗ. Антон Ропот, замдиректора по развитию ООО "Меркатор холдинг"

На заводе уверяют, что даже большая политика с ее санкционной шумихой тут ни при чем. Просто "Меркатор" своевременно представил рынку белорусскую машину. МАЗ в России хорошо знают по другим направлениям. Новая коммунальная ниша в белорусском исполнении предсказуемо нашла своих российских заказчиков. Да и конкуренции по большому счету меньше не стало: на смену западным пришли восточные производители. И пока суть да дело у белорусских есть весомый козырь.

На сегодняшний день те же китайские бренды пока еще очень слабо представлены в части сервиса, запчастей. А поскольку МАЗ давно был представлен на российском рынке, у них есть большая сервисная база, большие склады запчастей. Я думаю, это может очень хорошо сыграть на руку. Антон Ропот, замдиректора по развитию ООО "Меркатор холдинг"

Словом, дело привычки и наличие сервиса. Судя по отзывам клиентов, это главные факторы, влияющие на выбор бренда. А сегодня еще и первостепенное: так быть или не быть? И даже вопрос цены на этом фоне просто меркнет.

Возвращаясь к нашей геополитической обстановке, тут, наверное, основное - это наличие техники. Если клиент будет понимать, что через три там месяца, через месяц, через неделю у меня будет машина, это лучше, чем она будет на 100 тыс. дешевле. МАЗ в принципе нас никогда не подводил. Антон Ропот, замдиректора по развитию ООО "Меркатор холдинг"

Что ни год "Меркатор" удваивает производство коммунальных машин на шасси МАЗа. Спрос рождает предложение. Но то ли еще будет! Здесь уверены, что санкционная история лишь на руку белорусскому гиганту. Дескать, рынок еще отреагирует на уход сторонних брендов, отдавая позиции своему автопрому. Так что продажи МАЗов на российском рынке будут лишь расти. Таков прогноз производителя.

Вообще белорусская техника в Калуге, конечно, не редкость. И служит она не только городу, но и селу. Причем сельхозпроизводитель в регионе сплошь частник. Кто-то крепко стоит на ногах, а кому-то, особенно на старте бизнеса, неплохо и помочь. Развитие села - дело благодарное, особенно в нынешних реалиях. А потому в регионе придумали такую схему: создали парк современной энергонасыщенной сельхозтехники, обучили механизаторов и предложили услугу любых сезонных полевых работ сельхозпредприятиям. Отрадно, что в парке Калужской машинно-технологической станции львиная доля белорусских машин.

Без них мы не можем обходиться. Если кормозаготовка идет, это практически где-то 90 % может быть вашей техники. Леонид Иванов, директор ГП "Калужская МТС"

Нашу технику знают. Замминистра сельского хозяйства региона нас заверит, что даже реклама не нужна. А вот субсидии не помешают. Впрочем, как известно, такие договоренности между Минском и Москвой достигнуты. Осталось уладить детали.

Я покупаю белорусскую технику, за это получаю компенсацию, субсидию, скажем, 15-20 % от ее стоимости. Это сразу, как говорится, вызывает повышенный интерес. Геннадий Луценко, замминистра сельского хозяйства Калужской области

Губернатор заверит, что вопрос в проработке. Это позволит заметно обновить автопарк калужских аграриев. А с ним и нарастить взаимную торговлю. Она и без того на подъеме. Но сегодня столько возможностей на фоне западного прессинга, скажет губернатор. Когда остро чувствуешь, кто друг, а кто так…

Есть моменты, которые называются момент истины. Мне кажется, он сегодня наступил. И то, что кратно растет товарооборот, это индикатор серьезности наших намерений. Владислав Шапша, губернатор Калужской области

По его словам, обсуждается не один совместный проект. "Вы знаете, что Калужская область была и остается флагманом в России по развитию технопарков, особых экономических зон. И сегодня в портфеле тех предложений, которые рассматриваются в качестве резидентов нашей особой экономической зоны, есть серьезная доля белорусских компаний в области машиностроения и приборостроения", - отметил губернатор Калужской области.

А вот обсуждать новые возможности и проекты лучше, конечно, лично. И губернатор нам скажет, что в Минск приехал бы с удовольствием. И такой визит не заставит долго ждать. А чтобы путь между Минском и Калугой стал короче, столицы намерены связать прямым авиасообщением. Скоро!