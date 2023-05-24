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Путин: Украина называет нас агрессором, но продолжает зарабатывать деньги на российском газе

Путин: Украина называет нас агрессором, но продолжает зарабатывать деньги на российском газе

Украина называет Россию агрессором, но продолжает зарабатывать деньги на российском газе. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве, сообщает БЕЛТА.

Владимир Путин напомнил об энергетическом кризисе, который случился в Европе в 2021-2022 годах из-за роста цен на энергоносители.

"А кто виноват в том, что произошло? "Северный поток - 1" взорвали. "Северный поток - 2" не открыли. Газовый маршрут Ямал - Европа через Польшу Польша закрыла. Мы, что ли, закрыли? Две нитки газопровода через Украину - Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит. Мы все свои обязательства выполняем в полном объеме", - подчеркнул Президент.

Фото: БЕЛТА

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