Путин: Украина называет нас агрессором, но продолжает зарабатывать деньги на российском газе

"А кто виноват в том, что произошло? "Северный поток - 1" взорвали. "Северный поток - 2" не открыли. Газовый маршрут Ямал - Европа через Польшу Польша закрыла. Мы, что ли, закрыли? Две нитки газопровода через Украину - Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит. Мы все свои обязательства выполняем в полном объеме", - подчеркнул Президент.