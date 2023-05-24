3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Путин: Украина называет нас агрессором, но продолжает зарабатывать деньги на российском газе
Украина называет Россию агрессором, но продолжает зарабатывать деньги на российском газе. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве, сообщает БЕЛТА.
Владимир Путин напомнил об энергетическом кризисе, который случился в Европе в 2021-2022 годах из-за роста цен на энергоносители.
"А кто виноват в том, что произошло? "Северный поток - 1" взорвали. "Северный поток - 2" не открыли. Газовый маршрут Ямал - Европа через Польшу Польша закрыла. Мы, что ли, закрыли? Две нитки газопровода через Украину - Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит. Мы все свои обязательства выполняем в полном объеме", - подчеркнул Президент.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов