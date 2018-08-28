Путина удивил БелАЗ

Президент России Владимир Путин оценил размеры самого большого в мире самосвала БелАЗ. Он работает на обогатительной фабрике "Черниговская-Коксовая" в Кузбассе. Посещая предприятие, российский лидер не смог пройти мимо 450-тонника, который только в этом угольном резерве за год перевез свыше 4 миллионов тонн груза. К слову, модель вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой двухосный самосвал с установленным самым большим кузовом.