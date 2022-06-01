3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПВТ планирует набрать новых резидентов в июне 2022 года
Парк высоких технологий планирует с середины июня пополниться новыми компаниями. Бизнес-проекты для предварительного изучения и анализа необходимо направить в отдел регистрации резидентов не позднее 3 июня. Предыдущий раз ПВТ проводил набор резидентов в декабре прошлого года, тогда в него вошли 52 компании. В настоящее время в парке зарегистрированы более тысячи резидентов. В первую пятерку стран-партнеров входят США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия.
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей