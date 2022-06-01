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ПВТ планирует набрать новых резидентов в июне 2022 года

Парк высоких технологий планирует с середины июня пополниться новыми компаниями. Бизнес-проекты для предварительного изучения и анализа необходимо направить в отдел регистрации резидентов не позднее 3 июня. Предыдущий раз ПВТ проводил набор резидентов в декабре прошлого года, тогда в него вошли 52 компании. В настоящее время в парке зарегистрированы более тысячи резидентов. В первую пятерку стран-партнеров входят США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия.

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