ПВТ планирует набрать новых резидентов в июне 2022 года

Парк высоких технологий планирует с середины июня пополниться новыми компаниями. Бизнес-проекты для предварительного изучения и анализа необходимо направить в отдел регистрации резидентов не позднее 3 июня. Предыдущий раз ПВТ проводил набор резидентов в декабре прошлого года, тогда в него вошли 52 компании. В настоящее время в парке зарегистрированы более тысячи резидентов. В первую пятерку стран-партнеров входят США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия.