Пять новых предприятий запустят в этом году в СЭЗ "Брест"

Пять новых предприятий запустят в этом году в свободной экономической зоне "Брест". Среди них сельскохозяйственный комплекс по выращиванию грибницы, мебельная фабрика, логистическая компания, аккумуляторный завод и светодиодное предприятие. За год объем производства промышленной продукции в свободной экономической зоне "Брест" увеличился почти на 15 % и достиг 2 миллиардов и 600 миллионов рублей.