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Пять с половиной миллионов тонн зерна нового урожая собрали белорусские аграрии

Жатва завершается. По стране осталось освоить пятую часть площадей. В тройке лидеров по намолоту Минская, Брестская и Витебская области. Причем столичный регион готовится покорить планку в полтора миллиона тонн. В среднем с гектара собирают 32 центнера. Урожайность на полях в нынешнем году гораздо выше прошлогодней.

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