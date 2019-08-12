Пять с половиной миллионов тонн зерна нового урожая собрали белорусские аграрии

Жатва завершается. По стране осталось освоить пятую часть площадей. В тройке лидеров по намолоту Минская, Брестская и Витебская области. Причем столичный регион готовится покорить планку в полтора миллиона тонн. В среднем с гектара собирают 32 центнера. Урожайность на полях в нынешнем году гораздо выше прошлогодней.