Пятиугольник с перевернутой буквой "К" - в Беларуси учредили Государственный знак качества

В Беларуси учредили Государственный знак качества. Соответствующий указ № 21 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА .



Документом утверждено изображение и описание знака. Он представляет собой пятиугольник красного цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение перевернутой буквы "К" и надпись "Беларусь". Пять углов знака символизируют качество белорусской продукции, достигаемое сочетанием пяти показателей производства: безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности.



Порядок присвоения Государственного знака качества и перечень стимулирующих льгот и преференций, предоставляемых производителям при его присвоении, будет определен правительством.

Учреждение Государственного знака качества будет содействовать повышению качества белорусских товаров и услуг.

Как сообщалось, дискуссия по поводу того, каким быть белорусскому Знаку качества, проходила на совещании у главы государства 5 января. С него символично начинался рабочий график Президента в 2024 году, объявленном в БеларусиГодом качества.

При разработке Государственного знака качества был взят за основу Знак качества, который присваивался во времена Советского Союза. Предлагалось более 20 вариантов, но для финального обсуждения отобрано пять проектов со схожей концепцией - Знак качества изображен в виде пятиугольника, известного еще с советских времен, - но детали отличались.

"Мне кажется, в том советском знаке придраться не к чему. Там все минимально. Искусственно не надо уходить от хорошего, я считаю. Излишеств не должно быть, - отметил Александр Лукашенко. - Ни цветовая гамма, ни рисунки не должны перегружать сам знак".

Как ожидается, первые обладатели Знака качества появятся в Беларуси в конце нынешнего года.