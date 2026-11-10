QR вместо эквайринга и своя замена SWIFT: чем платежная система Беларуси отличается от мировой

Каждый из нас пользуется безналичными платежами по пять раз на день, но не задумывается, как устроена вся платежная инфраструктура Беларуси.

В стране сложился удивительный парадокс - белорусы настолько привыкли к цифровому комфорту, что воспринимают его как воздух или водопровод. Открыл приложение любого банка - и за три секунды закинул деньги ребенку на карту, оплатил кружок, свет, газ, интернет, налоги через одно дерево услуг и забыл.

Но даже в 21 веке так не у всех стран. В большинстве государств, в том числе в самых развитых экономиках, ничего подобного и близко нет. На пальцах рук можно пересчитать страны, в которых одновременно существует национальная система платежных карт, национальная система QR мгновенных платежей, национальная система централизованного биллинга и национальная система обмена финансовыми сообщениями между банками. А чтобы это все было еще и в руках государства, то таких примеров еще меньше.

Почти половина всех карт в стране - карточки Белкарт. Это дает, во-первых, снижение платежей в адрес международных платежных систем, а значит, ниже импорт услуг. Во-вторых, в Беларуси невозможно отключить карточные платежи извне. В огромном количестве стран, если Visa или Mastercard решит остановить бизнес, безналичные платежи просто остановятся, а на территории республики все будет функционировать как часы.

Система мгновенных платежей и система QR-платежей "Крок" - альтернатива карточной системе. Целевая аудитория - цифровые продажи и индивидуальные предприниматели, которым не надо будет покупать недешевое эквайринговое оборудование, а достаточно будет просто распечатать QR-код.

В-третьих, централизованная биллинговая система. В Беларуси можно бесплатно заплатить через ЕРИП почти за все, в том числе перевести себе или родственникам деньги в другой банк. Можно с уверенностью сказать, что других стран с такой централизованной и всеобъемлющей системой нет. Это повод для гордости.

В конце концов, система передачи финансовой информации банков. Все слышали о SWIFT, через который банки совершают платежи. На самом деле они просто обмениваются информацией. Большинство стран даже для передачи сообщений внутри страны используют SWIFT. Белорусская система исключает возможность распространения внутренней информации за пределы страны. Такая уникальная платежная инфраструктура в стране - результат работы Национального банка Республики Беларусь, который ежедневно обеспечивает работу этих систем и занимается их развитием. Как итог, две трети всех операций в стране осуществляются по безналу, а если говорить о коммунальных платежах и платежах за услуги, то они составляют более 90 %.