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Р. Головченко: Экономика вышла на трек роста. Президент встретился с премьер-министром
Сегодня белорусский лидер встретился с премьер-министром Романом Головченко. В центре внимания - экономика.
Мир в состоянии неопределенности. И от правительства требуется еще больше бдительности и решимости в предпринимаемых действиях, чтобы не упустить ни одной возможности в этих непростых условиях. До уровня прошлого года не добираем порядка 1,5 %. Причины тому – коронавирус и закрытые границы в связи с пандемией, налоговый маневр в нефтяной отрасли, не на руку и непростая внутриполитическая ситуация. Основной упор правительство делает на повышение качества жизни белорусов. На встрече отметили: все больше людей начинают ценить то, что имеют.
Президент об экономике: сработать не хуже, чем у других
Президент также поинтересовался прогнозом развития на 2021 год, попросив кратко доложить на эту тему. "Потому что мы еще встретимся и в более широком кругу, обсудим наши планы на 2021 год. Ну а на Всебелорусском народном собрании уже обозначим контуры нашей пятилетки". Александра Лукашенко интересовала и ситуация на предприятиях, где в том числе из-за рубежа пытались раскачать обстановку, выдвигая ультиматумы и призывая к забастовкам. "Молодцы рабочий класс и наша эта техническая интеллигенция, просто молодцы. Поняли, что они могут потерять. Да и люди уже не те, что были даже месяц назад, - сказал белорусский лидер. - Ну и увидели тех, кто к власти хотел прийти. Это тоже полезно. Это хороший урок из последних событий. Тем не менее, как вы видите ситуацию в экономике и на наших ведущих предприятиях прежде всего?"
Премьер подтвердил, абсолютно все предприятия - крупные и средние - работают в штатном режиме и исполняют контракты, что, бесспорно, только в плюс нашей экономике. В том числе благодаря этому ситуация не просто стабилизировалась, но и вышла на траекторию роста. Правда, обнадеживаться пока рано, никто не знает, что нам готовит вторая волна пандемии - предостерегает Роман Головченко. В этом году неплохо приросли за счет сельского хозяйства, строительства, финансового сектора и связи. По третьему кварталу практически догнали темп прошлого года.
Р. Головченко: экономика Беларуси чувствует себя лучше, чем экономика региона в целом
Государство выполняет социальные обязательства в полном объеме
Несмотря на внешние факторы, социальные обязательства, взятые государством, выполняются. Это значит пенсии, пособия, субсидии, больничные выплачиваются в срок и в полном объеме. Удалось не допустить увеличения безработицы. Что касается роста цен, премьер-министр считает любую однозначную цифру (то есть до 10 %) в сложившихся условиях неплохим результатом. Инфляция объясняется, в частности, падением курса российского рубля и его влиянием на цены импортируемых товаров. Напомним, по итогам 9 месяцев индикатор немногим превысил 6 %.
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