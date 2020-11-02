Р. Головченко: Экономика вышла на трек роста. Президент встретился с премьер-министром

Сегодня белорусский лидер встретился с премьер-министром Романом Головченко. В центре внимания - экономика.



Мир в состоянии неопределенности. И от правительства требуется еще больше бдительности и решимости в предпринимаемых действиях, чтобы не упустить ни одной возможности в этих непростых условиях. До уровня прошлого года не добираем порядка 1,5 %. Причины тому – коронавирус и закрытые границы в связи с пандемией, налоговый маневр в нефтяной отрасли, не на руку и непростая внутриполитическая ситуация. Основной упор правительство делает на повышение качества жизни белорусов. На встрече отметили: все больше людей начинают ценить то, что имеют.



Президент об экономике: сработать не хуже, чем у других

Президент также поинтересовался прогнозом развития на 2021 год, попросив кратко доложить на эту тему. "Потому что мы еще встретимся и в более широком кругу, обсудим наши планы на 2021 год. Ну а на Всебелорусском народном собрании уже обозначим контуры нашей пятилетки". Александра Лукашенко интересовала и ситуация на предприятиях, где в том числе из-за рубежа пытались раскачать обстановку, выдвигая ультиматумы и призывая к забастовкам. "Молодцы рабочий класс и наша эта техническая интеллигенция, просто молодцы. Поняли, что они могут потерять. Да и люди уже не те, что были даже месяц назад, - сказал белорусский лидер. - Ну и увидели тех, кто к власти хотел прийти. Это тоже полезно. Это хороший урок из последних событий. Тем не менее, как вы видите ситуацию в экономике и на наших ведущих предприятиях прежде всего?"



Премьер подтвердил, абсолютно все предприятия - крупные и средние - работают в штатном режиме и исполняют контракты, что, бесспорно, только в плюс нашей экономике. В том числе благодаря этому ситуация не просто стабилизировалась, но и вышла на траекторию роста. Правда, обнадеживаться пока рано, никто не знает, что нам готовит вторая волна пандемии - предостерегает Роман Головченко. В этом году неплохо приросли за счет сельского хозяйства, строительства, финансового сектора и связи. По третьему кварталу практически догнали темп прошлого года.



Р. Головченко: экономика Беларуси чувствует себя лучше, чем экономика региона в целом

Государство выполняет социальные обязательства в полном объеме