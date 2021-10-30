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Р. Головченко: Экспорт услуг в сфере международных автоперевозок в 2022 году может превысить 2 млрд долларов
Экспорт услуг в сфере международных автоперевозок в следующем году может превысить 2 миллиарда долларов. Об этом сегодня заявил премьер Беларуси Роман Головченко, посещая компанию "Примвэй". Предприятие на рынке уже более 20 лет и с каждым годом наращивает грузооборот. В этом году реализовали крупный инвестпроект - открыли многофункциональный комплекс в Минском районе.
Как отметил премьер,сектор автоперевозок занимает в нашем экспорте услуг второе место после информационно-коммуникационных технологий. Беларусь - транзитная страна, а значит, чтобы показатели прирастали, нужно работать над развитием инфраструктуры.
В сфере автоперевозок работают более 3 тысяч субъектов хозяйствования. Они создают рабочие места и платят налоги в районные бюджеты.
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