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Р. Головченко: Экспорт услуг в сфере международных автоперевозок в 2022 году может превысить 2 млрд долларов

Экспорт услуг в сфере международных автоперевозок в следующем году может превысить 2 миллиарда долларов. Об этом сегодня заявил премьер Беларуси Роман Головченко, посещая компанию "Примвэй". Предприятие на рынке уже более 20 лет и с каждым годом наращивает грузооборот. В этом году реализовали крупный инвестпроект - открыли многофункциональный комплекс в Минском районе.

Как отметил премьер,сектор автоперевозок занимает в нашем экспорте услуг второе место после информационно-коммуникационных технологий. Беларусь - транзитная страна, а значит, чтобы показатели прирастали, нужно работать над развитием инфраструктуры.

В сфере автоперевозок работают более 3 тысяч субъектов хозяйствования. Они создают рабочие места и платят налоги в районные бюджеты.

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