Р. Головченко: Модернизация НПЗ позволит компенсировать потери от российского налогового маневра

Тема развития регионов звучала и в Новополоцке во время посещения "Нафтана" премьер-министром. Обсуждая перспективы градообразующего предприятия, Роман Головченко отметил, что модернизация НПЗ позволит компенсировать потери от российского налогового маневра. Премьер ознакомился с тем, как идут работы на комплексе замедленного коксования. Объект планируют запустить до конца года. Он включает 19 установок - 12 из них построены, а по некоторым уже подписаны акты ввода в эксплуатацию. Сейчас на строительстве работают около 800 человек. В инвестиционный проект уже вложено более миллиарда долларов.