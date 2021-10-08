Р. Головченко обсудил с местной властью модернизацию НПЗ и развитие Полоцкого района

На новой установке "Нафтана" пусконаладочные работы пройдут до конца года. Модернизация завершится в срок. Об этом заявили сегодня на предприятии во время встречи с премьер-министром и председателем Совета Республики. Проект оценивается выше миллиарда долларов. Он повысит степень очистки топлива и доходность производства. Также стоит отметить, что полоцкий регион из числа тех, кому прописано ускоренное развитие. Эти территории с населением более 80 тысяч на особом контроле. О работе по графику и новых проектах - Светлана Лукьянюк.

Это та самая установка замедленного коксования. С ней связана глобальная модернизация "Нафтана" и глубокая переработка нефти до 90 %. Весь этот комплекс должен быть сдан под ключ, а значит заработать в полную силу до конца года. Началась уже обкатка установок. Но форс-мажор внес в бизнес-план дополнительные пункты.

Пусконаладочные работы на установке "Нафтана" завершатся в срок

О них говорили сегодня с премьером и главой Совета Республики. Разложив в деталях, что нужно сделать. Сбоев по строительным работам нет. Важно сейчас быстро восстановить оборудование после возгорания. Ведь сроки ввода остаются без переносов.

Новый комплекс на "Нафтане" - это и новый уровень технологий. На одной тонне сырья сможет больше получать бензина и дизеля. Высокая добавленная стоимость и растущие доходы. Это плюс для госказны и доходы работников.

Но Полоцкий регион - это не только НПЗ. Это и небольшие предприятия, и сфера услуг, и общепит. Повысить их прибыльность призваны меры, утвержденные правительством на 5 лет. Это точечное воплощение в жизнь региональных программ для территорий, где жителей более 80 тысяч.

Ставка на туристический потенциал

Для будущего больших территорий подход индивидуальный. Где-то ставка на АПК, кто-то силен в промышленности. Говоря про Полоцк, премьер отмечает: здесь не просто есть изюминка, а целый пирог с изюмом, имея в виду историческое наследие. Раньше в год 700 тысяч гостей было нормой. Пандемия эти цифры ужала. Но чтобы турист приехал завтра, строить маршруты нужно уже сегодня. Тем более к 2025 году видится рост экспорта туруслуг в 7 раз, товарооборота кафе и ресторанов почти на четверть.