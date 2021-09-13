Р. Головченко: По итогам 7 месяцев внешнеторговое сальдо Беларуси достигло 2 млрд долларов

Беларусь выходит на рекордное внешнеторговое сальдо. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в проекте "Вопрос номер один". По итогам 7 месяцев цифра достигла планки в 2 миллиарда долларов. Сейчас в белорусской экономике продолжается качественный рост. В то же время в правительстве еще до оглашения официальной статистики посчитали, что ВВП за август, скорее всего, немного снизится за счет небольшого падения в сельском хозяйстве - в этом году была не такая высокая урожайность, как в предыдущие.