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Р. Головченко посетил производство "БЕЛДЖИ" и лично оценил электрокар за рулем
Народные автомобили сегодня протестировали на "БЕЛДЖИ". Да, пока сегмент рынка не массовый, но кредитная поддержка делает машины доступными для белорусов. А в следующем году обещают: здесь начнут выпуск действительно бюджетных авто. Седаны на механике за 35 тысяч рублей. Сегодня эту модель показали премьеру. А также лидеров своих продаж и электрокар от "Джили". Их в деле премьер оценил лично за рулем. Светлана Лукьянюк о стратегии и развитии.
Этот завод под Борисовом уже 3 года собирает легковые авто, постоянно добавляя в машину больше своих деталей. Уже за 52 %. Это условие продаж на рынке ЕАЭС - глубина технологических операций. Здесь у каждого свой участок.
О сегодня и завтра завода говорили с премьером прямо на производстве. Высокотехнологичные линии - и уже 22 тысячи авто на дорогах, притом, что в прошлом году было 20.
75 % машин идет на экспорт. Только четверть у белорусских водителей. Пополнять парк помогают кредитные программы. Их сохранят еще как минимум на следующий год.
Кредитная поддержка на белорусские автомобили сохранится
А проверять готовый авто лучше на ходу. Тест-драйв на скорость и комфорт от премьера на новых бензиновых моделях и электрокаре. Он привозной от "Джили", но уже прошел все испытания в Беларуси. О первых впечатлениях спросили сразу.
Изучать спрос наших покупателей на электрокары будут пока китайскими моделями. Заказана тысяча "Джили", и до конца года откроют продажи.
Курс на импортозамещение
Стратегию развития на несколько лет вперед просчитали и на стекольном производстве. Здесь выпускают медицинскую трубку и ампулы. А пару лет назад были банкротами. Но новый инвестпроект запустил печь. Открыли новый цех. 15 итальянских линий. Сейчас наладка. Свои ампулы и для вакцины от коронавируса.
Это завод Белорусской стекольной компании. Холдинг создали год назад, чтоб слабых подтянуть к сильным. Сегодня время посмотреть на эффективность.
Сама стратегия рассчитана на 10 лет - это даст возможность предприятиям избежать параллельных затрат, четко выстроить продуктовые линейки - где и что производить.
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