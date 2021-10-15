Р. Головченко посетил производство "БЕЛДЖИ" и лично оценил электрокар за рулем

Народные автомобили сегодня протестировали на "БЕЛДЖИ". Да, пока сегмент рынка не массовый, но кредитная поддержка делает машины доступными для белорусов. А в следующем году обещают: здесь начнут выпуск действительно бюджетных авто. Седаны на механике за 35 тысяч рублей. Сегодня эту модель показали премьеру. А также лидеров своих продаж и электрокар от "Джили". Их в деле премьер оценил лично за рулем. Светлана Лукьянюк о стратегии и развитии.

Этот завод под Борисовом уже 3 года собирает легковые авто, постоянно добавляя в машину больше своих деталей. Уже за 52 %. Это условие продаж на рынке ЕАЭС - глубина технологических операций. Здесь у каждого свой участок.





О сегодня и завтра завода говорили с премьером прямо на производстве. Высокотехнологичные линии - и уже 22 тысячи авто на дорогах, притом, что в прошлом году было 20.

75 % машин идет на экспорт. Только четверть у белорусских водителей. Пополнять парк помогают кредитные программы. Их сохранят еще как минимум на следующий год.

Кредитная поддержка на белорусские автомобили сохранится

А проверять готовый авто лучше на ходу. Тест-драйв на скорость и комфорт от премьера на новых бензиновых моделях и электрокаре. Он привозной от "Джили", но уже прошел все испытания в Беларуси. О первых впечатлениях спросили сразу.

Изучать спрос наших покупателей на электрокары будут пока китайскими моделями. Заказана тысяча "Джили", и до конца года откроют продажи.

Курс на импортозамещение

Стратегию развития на несколько лет вперед просчитали и на стекольном производстве. Здесь выпускают медицинскую трубку и ампулы. А пару лет назад были банкротами. Но новый инвестпроект запустил печь. Открыли новый цех. 15 итальянских линий. Сейчас наладка. Свои ампулы и для вакцины от коронавируса.

Это завод Белорусской стекольной компании. Холдинг создали год назад, чтоб слабых подтянуть к сильным. Сегодня время посмотреть на эффективность.