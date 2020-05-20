Р. Кийосаки: цена биткоина за 3 года вырастет до $75 тысяч

В ближайшие три года цена биткоина достигнет $75 000, считает автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа"Роберт Кийосаки. Он дал нелестную оценку ФРС назвав Федрезерв некомпетентной структурой, убивающей экономику США. Также Кийосаки дал прогнозы на курс золота и серебра.



"Экономика умирает. ФРС некомпетентна. Дальше вливание триллионов долларов в пенсии. Надежда исчезает. Купил больше золота, серебра и биткоина. Цена золота $1700, прогноз на год - $3000. Серебро стоит $17. Прогноз на пять лет - $40. Текущий курс BTC $9800. Прогноз на три года - $75 000. Молитесь о лучшем, готовьтесь к худшему", - написал Кийосаки.



