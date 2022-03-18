Рабочая поездка Александра Лукашенко в Витебскую область - Президент посетил несколько предприятий в Глубокском районе

Эффективность аграрного дела в северном регионе Беларуси стала темой большого разговора на высшем уровне. Президент сегодня с рабочей поездкой отправился в Витебскую область. В преддверии посевной важно оценить готовность аграриев и местной власти к работе на земле. Год очевидно будет непростым. Но цена продовольственной безопасности высока, пожалуй, как никогда. Чтобы ее обеспечить, а еще заработать, нужно потрудиться. И это тем более важно сейчас, в момент передела мира и рынков. В этом наш Президент убежден. Аграрии должны использовать этот шанс, ведь лучшего времени для развития всего потенциала белорусского сельского хозяйства сложно представить.



Вообще Витебский край в этом смысле непростой. Его часто называют зоной критического земледелия. Для достижения результата приходится прикладывать куда больше усилий. Несколько лет назад региону предложили, по сути, перезагрузку аграрных отношений. Сельхозпредприятия стали объединяться в интеграционные структуры.



Это стало точкой отсчета для принципиально новой работы агросектора. И сегодня Александра Лукашенко интересовало главное - эксперимент себя оправдал или эффективность работы, как и прежде, оставляет желать лучшего. Глава государства посетил несколько предприятий в Глубокском районе, а после заслушал мнения местной власти и правительства о результатах производственной интеграции на селе.



Итоги рабочей поездки Президента в Витебский регион - в репортаже Ольги Анищенко. Завод, который "пахнет" детством. И даже старожилы не сразу вспомнят, когда в Глубоком появилась первая сгущенка. Но именно благодаря ей небольшой городок в северном регионе получил всесоюзную известность. Это сейчас приметные банки сладкого тягучего молока можно купить в любом магазине. А когда-то лишь в столах заказов или продуктовых наборах не для всех. Но и тогда, и сегодня сгущенка - визитная карточка Глубокого. А может быть, и всей страны.







Перспективы белорусского АПК

В Глубоком переработкой молока занимаются уже полвека. Сыры, масло, сухие молочные продукты, питьевое молоко - 80 наименований. И почти два десятка стран мира в числе потребителей. 90 % продукции забирают постсоветские страны. Лишь каждый десятый отправят в дальнее зарубежье. Китай, Япония, Вьетнам, Израиль, Сирия - словом, о качестве белорусского молока наслышаны далеко за пределами. Оценить местные изыски (но очевидно не столько ради этого) в Глубокое сегодня приезжает Президент.

Как работают аграрии, когда весь мир штормит уже не первый год? То COVID-пандемия взвинчивает цены, то общественно-политическая обстановка добавляет волатильности на рынках. Александр Лукашенко пройдет по цехам комбината, расспросит про технологии и переработку сырья. Дескать, важно так закольцевать производство, чтобы с каждого литра молока выжать максимум. И ни капли не пустить в утиль. Прежде такая незавидная судьба была, например, у молочной сыворотки. Сегодня и ее готовы покупать буквально с колес.





Президент о перспективах белорусского АПК в условиях спроса на продовольствие в мире: У нас сейчас шанс!

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

А ведь даже Витебскому региону есть что миру предложить. Президенту показали хлебосольное гостеприимство области. Мясные и молочные продукты, сыры, мороженое и, конечно, знаменитая сгущенка. С десяток видов - арахисовая, с цикорием, имбирная и даже вишневая. Но Александр Лукашенко, похоже, предпочитает классику.

А вообще здесь едва ли не все авторства так называемых интеграционных структур области. Т.е. объединений сельхозорганизаций своих районов с переработчиками. Взять под крыло отстающие хозяйства и работать в одной связке на общий результат решили еще 6 лет назад. Так и появилось среди других Глубокское агропромышленное объединение. А это ни много ни мало 23 сельхозорганизации четырех районов и три переработчика. Такая интеграция агробизнеса на базе молочноконсервного комбината.

Но судя по первым комментариям топ-менеджеров в Глубоком, получается с переменным успехом. А на местном мясокомбинате вообще стоит вопрос ребром: а нужен ли городу свой переработчик в его нынешнем виде? Ведь с загрузкой мощностей беда и здесь, и, к примеру, по соседству - в Миорах. Выходит, можно обойтись и одним производством.

В целом интеграционные структуры - проект национальный. Северный регион стал лишь началом пути. Но для тиражирования опыта нужны очевидные успехи, уверен Александр Лукашенко. Так есть чем гордиться или воз и ныне там? Сегодня это главный вопрос Президента к местной власти и чиновникам.





Президент Беларуси о результатах работы АПК

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

И действительно, помимо многолетней подготовительной почвы под интеграцию в агробизнесе, два года назад был принят еще один стратегический документ конкретно для Витебщины. Он не только развязал руки местной власти в части дальнейшего создания интеграций нас селе, но и предложил реструктуризацию займов, снижение процентов, кредитные каникулы. Чтобы хозяйства могли встать на ноги, заработать и лишь после платить по долгам. Все ожидали, что аграрии и переработчики тем самым вздохнут свободнее - внедрят новые технологии, снизят себестоимость, увеличат прибыль. Но судя даже по отчетам, положенным на стол Президента, ожидания с реальностью не совпали.





Президент: Половина организаций работает с отрицательной рентабельностью

"Ни в производственной части (урожай, корма, мясо, молоко, загрузка производств), ни, самое главное, в экономической и финансовой (прибыль и рентабельность, экспорт, обслуживание долгов) вы не вышли. Считаю такое положение крайне ненормальным, что в целом по всем объединениям за прошлый год получен убыток от реализации"

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сказал белорусский лидер.

Так в чем же дело? Просчеты аграриев или чиновников? Дисциплина виной или кадровый голод? Власти на местах давали фору - к началу весны все бизнес-планы дальнейшего развития объединений не просто рассмотреть - согласовать с причастными, попутно устранив пробелы. Словом, было время для разбора полетов, скажет Президент. И призовет к разговору, ничего не утаивая. Губернатор Субботин, конечно же, в теме. Недаром в качестве вице-премьера долгое время курировал аграрную сферу. Он будет долго говорить о том, что сделано, отсрочках долгов, агроклассах, инвестициях... Мол, по обновлению материальной части вопросов нет. Другое дело, что и результата тоже... Но это дело времени, уверен губернатор.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Губернатор не скроет: нехватка сырья, а в итоге недозагрузка переработчиков - задача со звездочкой. Мясное производство в этом смысле работает вообще лишь на треть возможностей! В переработке молока ситуация лучше, но тоже далеко не максимум. Чиновники и погоду вспомнят, и незавидные урожаи, и снижение продуктивности. Да так, что встанет логичный вопрос: так нужна ли вообще была эта реформа? Губернатор, правда, не станет обострять. Дескать, рано делать выводы!

Перспективы проекта агроинтеграции пусть и не вполне радужны, но точно не туманны. Экс-губернатор Шерстнев, который начинал реформу на Витебщине, вообще сегодня был настроен не в пример нынешнему главе области. Мол, цифры не покажут взрывной рост надоев, объемов и рентабельности, но и цель была в другом.

Строят в помощь аграриям нынче действительно много. Другое дело, что новые объекты пока остаются лишь стенами в ожидании новоселов. Какая уж тут отдача? Местная власть призывает сейчас не принимать решений сгоряча. Пока это переходный период, за которым последует результат. Хочется верить, скажет Президент. Но лишь этого уже мало!





Президент готов дать руководителям в АПК любые полномочия

Не дай бог в этом году не будет подвижек. Вы хотите каких-то дополнительных прав, полномочий, - берите любые. Как тот Ельцин (первый президент РФ Борис Ельцин. - Прим. БелТА) говорил: сколько проглотите, потянете, столько и берите"

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подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что без "деревни" в Витебской области ничего не будет. "Но и деревне тоже надо начинать шевелиться!" - заметил глава государства.

"Сейчас мир ломается на колено, идет передел мира, а мы тут рассуждаем, - заявил Александр Лукашенко. - Самое главное - дайте руководителям право принимать решения. В том числе и кадровые. Сейчас момент такой. Момент тяжелый, но в то же время шикарнейший момент. Россия открыта. Нам открывается прекрасная возможность. И деньги хорошие. Нас российский рубль что, не устраивает? Устраивает. Мы можем топливо купить, сырье, ресурсы. Для сельского хозяйства лучшего времени не будет".

Президент уверен, что белорусское продовольствие будет востребовано и в Украине: "Война закончится в Украине. Там же все разбито. Они посеют ли еще в этом году. Тоже надо людей кормить - 40 миллионов. Мы и так на $7 млрд там торговали (объем двусторонней торговли. - Прим. БелТА). Продавай, пожалуйста".

Момент исторический! Тот самый, когда все усилия окупятся сторицей! Продовольствие по всем прогнозам не только будет стоить много! Его точно купят и за ценой не постоят! Но есть у этой истории еще и другая сторона медали.

Президент: Если выбрали независимость, давайте вкалывать!

"Безделье недопустимо. Даже если лопатой надо завтра землю перекопать. Неужели вы не чувствуете, какая ситуация?! Мы хотим быть независимыми, а пошевелиться на эту независимость никто не хочет. От членов правительства до доярки

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сказал глава государства

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Поэтому если вы выбрали эту независимость, давайте вкалывать. Что тут вы мне эти цифры крутите-вертите. Нужно молоко и мясо! У вас есть производственные мощности, перерабатывающие. Загрузите их, и я к вам претензий иметь не буду. Тогда у вас будут деньги".

Переработка сельхозпродукции ежегодно приносит стране порядка 6,5 млрд долларов. Таков итог прошлого года. Лишь два миллиарда Беларусь заработала на молоке! Словом, сняла сливки! И это вовсе не предел, уверены и чиновники, и Президент. И это шанс не только для Витебщины - для аграриев всей страны!





Президент о сельском хозяйстве: Надо, сжав зубы, выдержать этот и, возможно, следующий год

"Момент такой: с одной стороны, тяжелейшая ситуация. Душить нас будут вместе с Россией постоянно. Вы же видите, что они нас включают в списки, чтобы Россия через Беларусь не обошла санкции, то есть за компанию. Но мы-то понимаем, что им надо угробить нас, довести до уровня Украины и навсегда разобраться с этим, - отметил Александр Лукашенко. - Но с другой стороны, для вас, аграриев, и для тех, кто производит сельхозтехнику, - счастье".

"Это возможности, это шанс. Если мы этим шансом не воспользуемся, никогда наше сельское хозяйство не встанет с колен, - подчеркнул Президент. - Поэтому сегодня надо через любые трудности, сложности, сжав зубы выдержать этот и, возможно, следующий год. И мы перестроимся, и будем работать нормально. Но вы должны для того, чтобы подняться с колен, получить продукцию и продать".

Красной нитью через все совещание проходила мысль о том, что можно вложить в сельское хозяйство миллиарды, настроить ферм по примеру буквально "дворцов" или пролонгировать все возможные долговые рассрочки. Но если на селе попросту некому будет работать - все усилия будут напрасны! Так что Александр Лукашенко напоследок скажет: начинайте с кадров! На селе им нет замены.

И пусть аграрный эксперимент на Витебщине пока еще не состоялся (чиновники просили еще хотя бы год на то, чтобы увидеть результаты в цифрах), но система в целом вполне себе жизнеспособна. Так что если не сейчас, то в будущем добро дадут и на другие регионы.