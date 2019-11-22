Рабочая поездка в Витебск. Сохранить село и учесть интересы людей - главное требование Президента

Глобальная ревизия злободневных проблем. Именно так можно сказать о прошедшей рабочей поездки Президента в Витебск.

Речь шла о развитии АПК региона. Состояние дел в этой сфере влияет на экономику, а значит, и на жизнь людей. Северный регион - зона рискованного земледелия. Глава государства так и сказал: нужна помощь. Показатели региона не радуют. В сельхозотрасли есть немало серьезных вопросов: слабая материально-техническая база, отток кадров, высокая закредитованность.

Правительство и местная власть, руководители профильных предприятий сегодня предложили Президенту несколько вариантов решения целого комплекса системных проблем. Среди них была заявлено создание и так называемого суперхолдинга - надстройки над уже существующими в регионе 4 АПК-кластерами.

К совещанию даже подготовили соответствующий проект указа - обсуждали сегодня все за и против. И надо сказать - диалог был предельно эмоциональным. Не обошлось без споров, полемики. Позиция Александра Лукашенко однозначна: какие бы преобразования не намечались, главное - сохранить село и учитывать интересы людей при проведении реформ в АПК Витебской области. Еще в начале разговора Глава государства отметил, что эта встреча должна стать исторической и просто обязана привести к разительным переменам для севера страны.



К каким решениям пришли в итоге? Подробности узнаем у нашего обозревателя Илоны Красутской.





Известный факт, если Президент едет в область - разговор предстоит серьезный

Сегодня его можно назвать точечным разбором полетов в агропромышленном комплексе - АПК северного региона уж точно не на высоте. Проблемы, которые тянутся годами, порождают новые. Ситуация сложилась такая, что нужны решения без права на ошибку.

Учитывая объем заявленных проблем, было понятно, что разговор предстоит непростой. Можно сказать, ненадолго его отсрочил протокольный момент. В каждой командировке Президента встречают девушки в национальных костюмах - это давняя и, глядя на разнообразие сезонных нарядов, во всех смыслах красивая традиция.

Пожалуй, это была сегодня единственная похвала от Президента. Далее исключительно критика. Хвастаться Витебской области особо нечем. Сплошные минусы. Это и про объем производства сельхозпродукции, среднесуточные привесы, поголовье. А если глобальнее, то падают инвестиции, экспорт.

Большой разговор об АПК Витебщины

В 2016 в регионе были созданы 4 интегрированные структуры с заглавными предприятиями в Витебске, Орше, Глубоком и Полоцке. Говоря простым языком, в них создан полный цикл производства в АПК: от поля до прилавка. Президент лично поддержал инициативу указом. К сильным хозяйствам присоединили тех, кто послабее, чтобы и они в процессе подтягивали показатели. Эксперимент помог, но кардинально не изменил ситуацию. Кому-то, конечно, повезло больше.

Эта новая ферма в Оршанском районе - яркий пример использования передовых технологий в животноводстве. Роботы вместо доярок, техника следит за количеством и качеством молока. Здесь даже задействовали энергию солнца. На крыше специальные установки. Условия содержания и современное оборудование позволяют получать молоко экстра-класса. А, значит, работать в плюс.

С развитием комплексов появляются и новые рабочие места

Но для привлечения перспективных специалистов на селе должна быть соответствующая инфраструктура. Агрогородок Борздовка Оршанского района. Здесь проживают чуть более 200 человек. Для молодых специалистов предусмотрено жилье. Есть школа, детский сад. А это здание - настоящие украшение агрогородка. Под одной крышей ФАП, отделение почты, библиотека.

Но, разумеется, такие условия, как и высокие цифры в расчетниках специалистов аграрной отрасли, сегодня есть не везде. По многим предприятиям нужно принимать принципиальные решения. Сегодня Президенту предложили новый проект указа, который, по мнению местных властей, способен якобы гарантировать Витебской области движение вверх.

Очевидно, вопросов масса, как и рисков. Именно поэтому у проекта были как сторонники, так и оппоненты. Автор этого так называемого антикризисного решения - губернатор области Николай Шерстнев. Сегодня в каждом его тезисе сквозило "за!".

Н. Шерстнев: Сконцентрировать долги, централизовать закупки и объединить экспорт

Слово дали всем. Помимо губернатора, здесь руководители тех самых интеграционных структур и других сельхозорганизаций области. Среди них и глава Витебской бройлерной птицефабрики Анна Норкус. Ее предприятие негласно в регионе называют 5-й интегрированной структурой. Почему-то у нее получилось без всяких надстроек и суперхолдингов выйти на рентабельную работу.

Обычно на совещаниях такого уровня доступна лишь протокольная часть. Но на этот раз журналисты слышали все от и до. Дискуссия получилась довольно эмоциональной. В порыве эмоций Александр Лукашенко сам несколько раз вставал с места. Зато сразу понятно, как непросто даются решения.

Действительно, очень много нюансов. Даже Глава государства признался: ночью пришлось изучать кипу документов. А внушительная папка на столе дает понять: времени на сон точно было немного. В структуре этих 4 интеграционных структур 159 предприятий. А еще 35 в области в них не входят. Назвать их слабыми - это еще мягкая формулировка.

"Крынки" - самое проблемное хозяйство Лиозненского района

Молочно-товарная ферма некогда известного на весь Союз племенного хозяйства "Крынки". Успехи коллектива в свое время были отмечены орденом Трудового Красного знамени. Сегодня о былых успехах остается только вспоминать. Сегодня "Крынки" - самое проблемное хозяйство Лиозненского района. Вниз потянули долги присоединенного в 2003 году убыточного колхоза. Они съели и экономику "Крынок". Сегодня у хозяйства высокая закредитованность. Как следствие - отсутствие средств на модернизацию молочного производства - здесь до сих пор идет доение в ведро.

Как стало понятно, такие бесперспективные предприятия все же обретут надежду. Главы существующих холдингов продолжат брать их под крыло. Но вот чтобы поменять свой статус минус на статус плюс, работать по-старому в новых условиях точно не получится.

Цели, конечно, благие - объединить производителей сырья и переработчиков, увеличить производство, организовать работу на полях и фермах. Но порой становится ясно уже на старте: каких-то звеньев в этой цепи явно не хватает. Такие элементарные понятия, как кадровая и технологическая дисциплина для многих по-прежнему что-то сродни "миссия не выполнима".

Итог совещания: Никаких надстроек и возможность приватизации

Безусловно, никто не говорит и не требует, что, войдя в интеграционную структуру, предприятия должны тут же дать мгновенный эффект. Все-таки такой проект, как земля - долгосрочная инвестиция. Но есть же успешные примеры.

Вот и складывается впечатление, что для

, а для других даже не то что дело принципа, а всей жизни.

Здесь все предельно ясно: никаких дополнительных суперхолдингов в области создавать не будут. Сначала надо разобраться с проблемами внутри существующих. До нового года Президенту представят их четкую управленческую структуру. Ответственность в этом плане ложится на вице-премьера Владимира Дворника. Он как раз курирует профильную межведомственную группу.

А. Лукашенко: Интересы людей - во главе угла любой реформы

Позиция Александра Лукашенко такова: во главе угла всех преобразований должны быть люди. Будут созданы благоприятные условия специалистам, тогда и проблем с кадрами не будет. А на помощь отстающим сельхозорганизациям придут и банки. Президент пообещал: долги холдингам отсрочат. А местная власть в январе отправится в командировку в Минск - представлять Президенту окончательные решения по развитию региона. За все время сегодняшней 3-часовой дискуссии, как видно, никто не сделал глотка воды вода на столах осталась нетронутой. Ведь пока жажда в первую очередь относительно радикальных перемен. Президент уехал, а участники не торопились расходиться, впечатлений, как и работы, выше крыши! Командировка в Минск предстоит и губернаторам Могилевской и Гомельской областей там тоже не без проблем.