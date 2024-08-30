Рабочий визит белорусской делегации в Псковскую область: расскажем о контактах и двусторонних соглашениях в цифрах

Делегация правительства Беларуси во главе с премьер-министром сегодня с рабочим визитом направляется в Республику Башкортостан. В программе - официальные переговоры и посещение совместных предприятий.



В первой половине дня обсуждение новых проектов по линии промкооперации с производителями Псковской области. Уже в копилке - контракты и двусторонние соглашения(подробности в видео).