Рабочий визит Лукашенко в Иркутскую область - Президент встретился с губернатором и посетил авиационный завод

Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Иркутскую область. Этот российский край в планах нашего Президента значился давно, еще в 2022 году Первый рассказывал о своем давнем желании побывать на Байкале. И при всей красоте здешних мест Иркутск - это еще и наш добрый торговый партнер. Поэтому встреча с губернатором Игорем Кобзевым и посещение авиационного завода - это про дружбу экономик, а не соперничество за рынок. А ведь встретили Александра Лукашенко в далеком краю и совсем близкие, наши, люди. О том, что не купить ни за какие деньги, в репортаже Катерины Круталевич.

В правительстве Иркутской области белорусского Президента ждали с утра. Двусторонние переговоры должны были начаться сразу, но в Иркутске все идет по-особенному - через людей. На крыльце Александра Лукашенко встречали три поколения иркутян, некоторые с белорусскими корнями. Константину Михайловичу, с ним Президент поздоровался сразу, 97 лет, ветеран Великой Отечественной войны, спортсмен, "готов к труду и обороне не на словах". В 90 лет выполнил нормативы на золотой знак отличия ГТО - просто легенда.

Небольшой разговор на ногах и тут же песни, без этого Иркутск не принимает. В регионе живут около 6 тыс. белорусов. И культуру здесь хранят очень трепетно.

Сказали спасибо Президенту лично и за продукты. Белорусские мясо, молочка в Сибири очень популярны. "Можем больше" - эти же слова прозвучали на двусторонних переговорах. По дороге губернатор показал подарки от белорусских коллег, это значит то, что стороны в постоянном контакте. Все заинтересованы в увеличении товарооборота.

"Я сегодня сделал небольшую презентацию, чтобы Вы немного ощутили себя иркутянином", - сказал губернатор Иркутской области России Игорь Кобзев.

Иркутская область - это площадь в 774 тыс. кв. км - пятое место в России, 21-е по населению. Природные ресурсы: золото, древесина, уголь, здесь есть многое. Сибирь - богатый край с перспективами на десятилетия. Отсюда и потребности: им нужна лесная техника - "Амкодор" уже зашел с предложением. В Сибирь МТЗ продает тракторы. В карьере Черкизовского угольного разреза работают белорусские БЕЛАЗы. Единственное - по коммунальной технике белорусского немного, это нужно решать. Вообще у сторон немало проектов. Один из них, например, хаб белорусских товаров не только для продажи в регионе.

Изначально наша базовая тема была - открытие в регионе оптово-распределительного логистического хаба белорусских товаров с целью продажи не только здесь, но и экспорта на Китай. Сегодня рабочая группа, которая создана и занимается этим проектом, сделала вывод, что экономическая эффективность пока не складывается. Но учитывая, что за регионом закреплен Брестский облисполком, Президент дал поручение изучить возможность сделать брестский хаб. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

По итогам переговоров на выходе Президента опять ждали уже сотрудники администрации. В фото на память Лукашенко не отказал.

Еще одна тема для общения сторон - планы по газификации. В Иркутской области находится один из самых больших газовых бассейнов, сам регион им не пользуется. Энергию дают гидроэлектростанции. Но газ нужен предприятиям. Об этом тоже шла речь во время визита, белорусы готовы участвовать в налаживании систем.

Отдельная тема - авиастроение. МС-21 - гражданский лайнер. Иркутский профильный завод в перспективе обеспечит сначала им российский, а потом белорусский, азербайджанский, кыргызстанский и египетский авиапарки. Это страны, которые уже заявили, что им интересно, российская сторона ответила принципиальное "да". Судна в цехах не макеты, все они полетят, есть график выпуска. Но главное - иркутскому заводу нужны партнеры. Поставщики комплектующих - наши специалисты под Барановичами и Минском - уже в процессы включены. Глобально это миллиардные контракты.

В перспективе мы все будем летать на суднах, которые здесь изготавливают. Они не зависят от импорта и не уступают по качеству. На заводе говорят, что самолет, как ребенка, нужно выносить. Чтобы сделать один, надо минимум 9 месяцев, это с учетом того, что есть вся документация. Остается вопрос сроков, но и на это есть ответ.Пассажирские самолеты должны выйти в серию до 2027 года.

Судна легко заменятBoeing и Airbus. Чтобы начать этот проект, завод серьезно модернизировали. Есть два самолета вообще без импортных частей, к этому результату стремятся - закупать только у стран-партнеров. Белорусы в этот список входят.

Мы хотим быть вмонтированы в ваши процессы по высоким технологиям. И это должно быть наше общее, Беларусь и Россия не должны делить. Как мы часто говорим, товар Союзного государства. Давайте уравняем в правах белорусские и российские товары, чтобы не было никаких проблем. И тогда исчезнут разговоры, кто кого поглощает и объединяет. Экономика все поглотит. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Отдельно Президенту показали цеха сборки и стыковки фюзеляжа Су-30, которые стоят у нас на вооружении. Первому подарили модель самолета на память.

Особенность самолета в том, что проведена модернизация, это высокоманевренная машина. На сегодняшний день в нем все российские комплектующие. Расширены боевые возможности, это тяжелый истребитель, он работает и по земле, и по воздушным целям. Александр Вепрев, генеральный директор Иркутского авиационного завода

Логистика, пожалуй, самый сложный момент в белорусско-сибирских отношениях. Байкал точно стоит прямого рейса, по этому поводу тоже идут переговоры.