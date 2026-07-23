Работа техники и сохранность урожая - в Щучинском районе оценили ход жатвы

Уборочная кампания на Гродненщине не сбавляет темп. Ход полевых работ в Щучинском районе оценили председатель облисполкома Юрий Караев и помощник Президента инспектор по Гродненской области Константин Бурак.

Особое внимание организации уборки, работе техники, зерносушильных комплексов и сохранности будущего урожая. В 2026 году в СПУ "Протасовщина" первыми приступили к уборке озимой пшеницы, сейчас в поле работают на рапсе.

Юрий Караев

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Мы заглянули на их зерносушильное хозяйство. Вовремя укрыто от дождя наше "черное золото" - рапс. Прошлись по складам, они продезинфицированы".

Константин Бурак, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области:

"Мы с губернатором осуществляем соответствующий контроль за ходом работ в полевых условиях. Государством на уборочной кампании сосредоточены огромные материальные ресурсы, важно, чтобы они расходовались рационально".

"Рапс быстро высыхает, стебель высокий. Мы его специально прорезаем для того, чтобы обдувался. Рапс после такого дождя можно убирать через часа 3-4, - рассказал директор СПУ "Протасовщина" Денис Бикрень. - Рапс у нас достойный. Первые поля 40 ц/га дают. Для этой культуры неплохой результат, средняя урожайность".

В хозяйстве задействованы 8 отечественных зерноуборочных комбайнов и 2 современных зерносушильных комплекса производительностью 30 т/ч, что позволяет вести уборку без простоев.