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Работа агропромышленного комплекса, контроль за ценами и стратегия развития АПК на следующие 5 лет. Во Дворце Независимости обсудили работу АПК
Работа агропромышленного комплекса, контроль за ценами и стратегия развития АПК на следующие 5 лет.
С докладом у президента сегодня побывали вице-премьерАлександр Субботин (он в правительстве курирует аграрнуюсферу) и министр сельского хозяйства Иван Крупко. Урожай в Беларуси в этом году хороший. Пандемия не помешала ни аграриям, ни переработчикам.
Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания за 9 месяцев составил 4,2 млрд долларов
Напротив, в этом году производство сельхозпродукции увеличилось более чем на 4,5 %, выросли и поставки за рубеж. На них заработали свыше4 млрд долларов. Конечно, экспорт не самоцель. Главная задача - накормить своих людей и по доступным ценам. Словом, динамика в отрасли есть. Но можем рассчитывать и на более весомый результат. Это и про эффективность в АПК, сохранность урожая, плюс нужно вовремя рассчитаться по кредитам, которые выделяли на поддержку села. Дедлайн для всех сельхозработ в этом сезоне - 15 ноября.
Президент: Необходимо жестко взять на контроль ценообразование
Состояние дел в АПК влияет на экономику, а значит, и на жизнь людей. В этом году все регионы сработали с прибавкой. Особенно радует Витебская область. Она считается зоной рискованного земледелия - там всегда было сложнее. Но 70-й президентский указ создал условия, чтобы нарастить в северном регионе объемы выпуска сельхозпродукции и загрузить перерабатывающие предприятия. На Витебщине появились 7 интеграционных структур. В них вошли более ста хозяйств. По факту это сырьевые зоны, которые выращивают продукцию для предприятий-переработчиков. В случае успеха этот пилотный проект в перспективе должен стать образцом и для других областей.
Новая АПК-программа на следующие 5 лет
По итогам встречи у президента и вице-премьер, и министр поделились подробностями с журналистами. Рассказали, что будет с ценами на продукты в зимне-весенний период, и какой будет новая программа для АПК на следующую пятилетку.
Вице-премьер: Будем обеспечены всей линейкой продуктов питания по удобной цене
Экспорт белорусского продовольствия в 100 стран мира
Продовольственная безопасность имеет ключевое значение для страны. Нашу продукцию знают более чем в ста странах. Она конкурентна на мировых рынках и отличается высоким качеством. В следующие 5 лет планируют вкладывать средства в совершенствование сельскохозяйственных технологий и получение новых высококачественных продуктов.
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