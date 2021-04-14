Работа экономики: предварительные оценки I квартала

Прошлый год, который прошел под знаком пандемии и закрытых границ, больно ударил по всем сферам. Беларусь в отличие от многих наших партнеров не ставила производства и экономику на паузу, что помогло минимизировать многие последствия. Предварительные оценки итогов I квартала сегодня озвучили в Минэкономики. Окончательные данные, как ожидается, на будущей неделе представит Белстат. Предварительно ВВП сложился в диапазоне 0,6-0,8 %. Динамика невысока, отметили в министерстве, но в нынешних условиях такой результат дорогого стоит. Наибольший вклад в рост экономики вносит промышленность: производство за квартал выросло на 9% в сравнении с цифрами прошлого года.



Инфляция по итогам квартала вышла за рамки прогноза - 8,5 %. Но к концу года ожидается ее замедление. В этой связи в Минэкономики заявили, что пока не планируют пересматривать прогноз. Крупные белорусские промышленники заявили о росте своих позитивных ожиданий в отношении перспектив развития. Министерство экономики провело опросы в реальном секторе. Индекс промышленного оптимизма впервые за 12 лет перешел в положительную зону. Настроения обусловлены ростом промышленного производства и экспортного спроса. Об этом заявили более 40 процентов руководителей.

