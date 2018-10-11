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Форум регионов в Могилеве. Парламентарии работают над гармонизацией законодательства Союзного государства.

Подписание новых контрактов и соглашений, а также обсуждение аграрной политики и цифровой экономики. Программа V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве сегодня насыщенная. Работа парламентариев двух стран по тематическим секциям, обсуждение актуальных тем сотрудничества, в том числе унификации и гармонизации законодательства Союзного государства. Пятое заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации станет главным событием второго дня форума.

Сегодня же в Могилеве откроется большая ярмарка регионов. А вечером пройдет масштабный концерт с участием белорусских и российских исполнителей.

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