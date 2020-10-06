Работа таможни и переориентация грузов в центре внимания президента

Более 6 миллиардов рублей таможенных платежей и 71 миллион тонн транзитных товаров с начала года. О работе таможни накануне президенту страны доложил председатель Таможенного комитета. В центре внимания - экономика. Экспортные пошлины снизились. Основные причины – налоговый маневр в нефтяной отрасли и спад грузопотоков из-за пандемии. Стоит задача наверстать упущенное и удержаться на уровне 2019-го. Отдельно затронута обстановка на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной и переориентация грузов.

