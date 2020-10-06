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Работа таможни и переориентация грузов в центре внимания президента

Более 6 миллиардов рублей таможенных платежей и 71 миллион тонн транзитных товаров с начала года. О работе таможни накануне президенту страны доложил председатель Таможенного комитета. В центре внимания - экономика. Экспортные пошлины снизились. Основные причины – налоговый маневр в нефтяной отрасли и спад грузопотоков из-за пандемии. Стоит задача наверстать упущенное и удержаться на уровне 2019-го. Отдельно затронута обстановка на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной и переориентация грузов.


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Что касается работы таможни в целом - совершенствуются и технологии. Практически все импортные декларации оформляются менее чем за 2 часа. Около 90 % экспортных партий отпускаются и вовсе за 5 минут.

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