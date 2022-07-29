3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Работа в поле и молочно-товарный комплекс. Лукашенко инспектирует ход уборочной в Слуцком районе
Озимый ячмень - как спасение для аграриев, развитие животноводства и хозяйский подход к строительству ферм. Александр Лукашенко начал серию региональных поездок сельхозтематики, как и анонсировал на селекторе в начале этой недели.
Президент инспектирует ход уборочной кампании в регионах
Разговор сегодня состоялся в полях и на ферме "Козловичи-Агро" в Слуцком районе. Заслушав доклад о ходе уборочной кампании в Минской области, Президент еще раз акцентировал внимание аграриев на важности расширения ячменных площадей. Климатические условия Беларуси с погодными перепадами не всегда позволяют вырастить ожидаемый урожай. Однако в помощь агрономам уже пришли и технологии, и техника. К слову, на президентских полях урожайность озимого ячменя составляет порядка 80 центнеров с гектара. И аналогичный результат в "Козловичах-Агро".
Для нас озимый ячмень - спасение. Он попадает в тот период вегетации, когда есть какая-то влага. Особенно на южных рубежах. В Гомельской области надо пробовать, коль влаги не хватает. Да, он любит более плодородные земли. Надо удобрить, надо подкормить - тогда и будет ячмень. Вот я специально экспериментировал, разные поля смотрел. Там, где технологически правильно посеяли, - примерно 80 центнеров с гектара. Никогда это поле не видело такой урожайности. Нам надо технологически правильно все делать, так меньше надо, может быть, и зерна этого сеять, а больше заниматься силосом, кукурузой и травами. Белком надо будет заниматься. Поэтому я поднял вопрос озимого ячменя, потому что надо пробовать. Год на год, конечно, не приходится, но в прошлом он у нас хороший дал урожай, и в этом хороший, значит, надо сеять. В советские времена, я помню, наплевательски к этому относились. Сейчас и технологии, и техника, и люди другие. Мы запросто можем получать хорошие урожаи ячменя. Так надо смелее пробовать.
Президент акцентировал внимание на кормах и зерне для животноводства
В хороших кормах и зерне нуждается животноводство, для которого это существенная экономия на закупке импортных белков. К тому же кормовая база закладывает и качество будущих продуктов питания. Глава государства акцентировал внимание на необходимости сельхозпредприятий к стремлению максимально обеспечивать потребности животноводов в кормах и зерне, в том числе осваивать дополнительные земли, а не вывозить валюту за рубеж.
Нужно рассуждать просто. Вот у меня есть деньги, я в России купил. Но ты вывез деньги из страны, а не инвестировал в свое сельское хозяйство. Поэтому надо развивать свое. И это у тебя должно быть на контроле. Министерство это четко должно контролировать, коль есть примеры хорошие - мощные хозяйства, которые обеспечивают себя зерном. Конечно, если есть деньги, можно вывезти их и купить где-то зерно. Свои надо доводить хотя бы до 50 ц/га, тогда сельское хозяйство будет развиваться. Это очень важный вопрос сейчас. А то мы копейки ищем, чтобы вложить в какие-то убыточные, а сотни миллионов долларов вывозят за пределы страны.
Затронута также тема регулирования цен на сельхозпродукцию. Президент обратил внимание, что в нынешних условиях наряду со стремлением обеспечить максимально высокую прибыль, продавая за рубеж, нельзя забывать о насыщении внутреннего рынка, интересах государства, которое вложило значительные ресурсы в развитие предприятий агросектора. Рядом с полем озимой пшеницы Президент посетил новую ферму с перспективой увеличения поголовья до полутора тысяч. Положительно оценил хозяйский подход руководства к строительству. Многое делается хозспособом, что экономит средства. Перспективы же - во внедрении технологий и роботизации процессов, что дает большую рентабельность.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ