Работа в поле и молочно-товарный комплекс. Лукашенко инспектирует ход уборочной в Слуцком районе

Для нас озимый ячмень - спасение. Он попадает в тот период вегетации, когда есть какая-то влага. Особенно на южных рубежах. В Гомельской области надо пробовать, коль влаги не хватает. Да, он любит более плодородные земли. Надо удобрить, надо подкормить - тогда и будет ячмень. Вот я специально экспериментировал, разные поля смотрел. Там, где технологически правильно посеяли, - примерно 80 центнеров с гектара. Никогда это поле не видело такой урожайности. Нам надо технологически правильно все делать, так меньше надо, может быть, и зерна этого сеять, а больше заниматься силосом, кукурузой и травами. Белком надо будет заниматься. Поэтому я поднял вопрос озимого ячменя, потому что надо пробовать. Год на год, конечно, не приходится, но в прошлом он у нас хороший дал урожай, и в этом хороший, значит, надо сеять. В советские времена, я помню, наплевательски к этому относились. Сейчас и технологии, и техника, и люди другие. Мы запросто можем получать хорошие урожаи ячменя. Так надо смелее пробовать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь