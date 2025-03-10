"Работать слаженно и выверенно" - Головченко представили правлению Нацбанка

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Романа Головченко представили правлению Нацбанка Беларуси.

Именно главный банк страны совместно с правительством будет содействовать экономическому росту, обеспечивать ценовую стабильность и параметры инфляции, которые утверждены программными документами Беларуси.

Второе важное направление - это работа и государственных, и частных банков на экономику страны. Ведь импортозамещающие, экспортно-ориентированные проекты нуждаются в финансировании. А инвестиции - это безусловный драйвер устойчивого развития экономики.

Роман Головченко, председатель правления Нацбанка Беларуси:

"Глава государства сформулировал задачу правительству, Национальному банку, Администрации Президента, ее экономическому блоку, работать слаженно и выверенно друг с другом. Слаженно - не значит делать одно и то же. У каждого свои задачи. Нужно решить одновременно несколько важных задач - обеспечивать экономический рост, сохранять макроэкономическую стабильность и устойчивость банковской системы. Нам это удавалось, удавалось неплохо".