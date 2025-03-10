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"Работать слаженно и выверенно" - Головченко представили правлению Нацбанка
Романа Головченко представили правлению Нацбанка Беларуси.
Именно главный банк страны совместно с правительством будет содействовать экономическому росту, обеспечивать ценовую стабильность и параметры инфляции, которые утверждены программными документами Беларуси.
Второе важное направление - это работа и государственных, и частных банков на экономику страны. Ведь импортозамещающие, экспортно-ориентированные проекты нуждаются в финансировании. А инвестиции - это безусловный драйвер устойчивого развития экономики.
Роман Головченко, председатель правления Нацбанка Беларуси:
"Глава государства сформулировал задачу правительству, Национальному банку, Администрации Президента, ее экономическому блоку, работать слаженно и выверенно друг с другом. Слаженно - не значит делать одно и то же. У каждого свои задачи. Нужно решить одновременно несколько важных задач - обеспечивать экономический рост, сохранять макроэкономическую стабильность и устойчивость банковской системы. Нам это удавалось, удавалось неплохо".
Профессиональная команда Нацбанка и умелые управленческие решения - это заслуга предыдущего главы Павла Каллаура, который возглавлял банк 10 лет. И это были непростые времена для финансовой системы и всей экономики в целом. Но ситуацию удалось выровнять. Под санкционным ударом банковский сектор оказался и почти 3 года назад, но смог адаптироваться к внешним шокам.