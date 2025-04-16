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"Работать в интересах белорусской экономики" - на это нацелил Национальный банк все банки Беларуси
Работать в интересах белорусской экономики - на это нацеливал 16 апреля Национальный банк все банки Беларуси.
На совещании говорили про инвестпортфели на производственные проекты, которые важно увеличивать, а также потребительское кредитование как стимул больше покупать своих товаров. В качестве основной базы кредитования должны выступать длинные депозиты. Все эти задачи были озвучены на совещании.
Для развития и запуска новых линий, цехов или создания нового товара нужны деньги. Если своих оборотных не хватает, предприятия обращаются в банки. Увеличить рост инвестиционного портфеля экономики Беларуси не менее чем на 16 % в 2025 году по сравнению с 2024-м - такие задачи ставит Национальный банк перед всеми коммерческими банками страны. Касается это и кредитования больших производств и малого бизнеса.
Уже есть много успешных проектов, в том числе и в регионах, а им уделяется особое внимание. Там бизнес-инициативы набирают обороты. Банки поддерживают их рублем, создавая и новые рабочие места, и новые товары с высокой добавленной стоимостью. И важно, чтобы больше появлялось интересных предложений.
Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
"Есть проекты, которые определяются правительством в рамках целевого плана. Сейчас проходит ряд встреч с коммерческими банками, и каждый из них обозначает 3-4 крупных инвестиционных проекта, которых будет достаточно и для этого года, и для следующего, чтобы задачи, поставленные главой государства, были достигнуты".
В целом за прошлый год белорусские банки, без учета иностранных, вложили примерно 5 млрд рублей в качестве инвестиций в производства.
Исполнительный директор коммерческого банка Беларуси Александра Русецкая отметила, что проекты затрагивают все сферы экономики страны.
Инна Старовойтова, зампредседателя правления Банка развития Беларуси:
"Для нашего банка в начале года правительством была поставлена задача обеспечить прирост инвестиционного кредитования на коммерческие инвестиционные проекты на уровне не ниже 20 %. Задача для нас амбициозная, но выполнимая".
На совещании в Нацбанке говорили об увеличении сумм на эффективные и окупаемые проекты. По году она должна составить почти 6 млрд рублей. Что касается условий предоставления, то их регулятор оценивает как лояльные - все излишние требования сняты.
В то же время регулятор рекомендует переформатировать доли инвестиционного и потребительского кредитования, объем которого постоянно растет. Но это не значит, что на импортные товары деньги давать не будут. Важно, чтобы займы на свое были более привлекательными. Спрос есть, и он не падает. 500 млн рублей - это по 2024 году выдали на родные товары, в этом году, возможно, будут и все 600.
Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
"Главные задачи, которые мы будем устанавливать: темп роста должен быть в параметрах 11-14 %, объем выдачи инвестиционных кредитов должен быть на 16 % выше, темп роста потребительских кредитов, за исключением кредитов на товары белорусского производства, не должен превышать 12 %, в качестве основной базы должны выступать длинные депозиты, поэтому темп роста по депозитам должен превысить 17 %".
Чтобы деньги несли в банки и открывали вклады, клиентам нужно предложить и выгодные условия, ведь все читают доходность - над этим уже работают. Задача - больше безотзывных вкладов от года и более.
На что сегодня потребительский бум, кроме товаров, так это на квадратные метры. Регулятор нацеливает банки на поддержку кредитами покупки жилья, но именно нового, которое вносит дополнительный вклад в качественный рост экономики.