Работники сельского хозяйства завтра отметят свой профессиональный праздник

Поздравление аграриям направил Глава государства , отметив их роль в продовольственной безопасности страны и успехах на международном рынке. "Выбирая делом всей жизни этот нелегкий, но такой важный труд на сельской ниве, вы по праву пользуетесь всенародным уважением - заслуживаете самые искренние слова благодарности. Спасибо вам за преданность родной земле, бережное отношение к природным богатствам нашей Беларуси, верность традициям самоотверженного служения во благо своей страны", - говорится в поздравлении.

Особо наш Президент отметил молочную отрасль. Беларусь сегодня входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров. Наша страна и среди лидеров по производству льноволокна, ржи и клюквы. Белорусские картофель, гречиха, сахарная свекла, клубника и овес входят в мировую двадцатку крупнейших производителей. По объемам картофеля страна на 11 месте в мире, по гречихе - на 12 строчке, по сахарной свекле - на 14 месте. Кроме того, по производству клубники Беларусь 15-я, овса - на 16 месте. Продуктами питания мы торгуем с 96 странами. В этом году список пополнился 11-ю новыми государствами.