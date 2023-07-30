Работники торговли отмечают профессиональный праздник

Благодаря вашей работе увеличивается доля отечественных товаров на полках магазинов, развивается инфраструктура, растет розничный товарооборот, внедряются цифровые технологии, новые формы и методы обслуживания населения. Это напрямую влияет на уровень жизни каждого белоруса и укрепляет мнение многочисленных туристов о нашей республике. Как о стране радушной, красивой, удобной для жизни и очень гостеприимной", - говорится в поздравлении.

Торговля прочно занимает второе место по вкладу в ВВП страны. В этой сфере экономики заняты свыше 600 тыс. человек, большинство из них женщины. Одна из главных задач для отрасли - повышение доли белорусских товаров. В прошлом году зафиксирован рост на 1,7 %. Такая же тенденция наблюдается и в первой половине 2023-го. Несмотря на негативные внешние вызовы, наличие широкого ассортимента продуктов питания, одежды и обуви в наших магазинах обеспечено для покупателей на сто процентов. Нет проблем и с наличием овощей в межсезонный период. Не прекращается и работа над ценовым регулированием. Новые подходы изучаются экспертной группой, которая создана на площадке МАРТ.