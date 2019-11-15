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Работу и перспективы предприятий дрожжевой отрасли обсудили во Дворце Независимости
А. Лукашенко: Главное - сделать как лучше для страны и людей
Вопросы работы предприятий дрожжевой отрасли стали сегодня темой совещания у Главы государства.
Президент провел совещание по развитию дрожжевой отрасли
В последний раз к этому разговору возвращались в минувшем году дважды. И казалось бы, особых вопросов быть не должно, но появились новые обстоятельства.
В Беларуси сегодня функционируют два крупных завода: дрожжевой комбинат в Минске и его филиал в Ошмянах, а также новый завод в Слуцке. В него было вложено около 37 миллионов евро, в том числе 10 миллионов немецких инвестиций. Предприятие нарастило свои мощности. Сейчас они производят около 20 тысяч тонн продукции в год. В перспективе могут прибавить в 3 с половиной раза. Однако наш немецкий партнер настаивает: на рынке должно остаться лишь одно их слуцкое предприятие. Остальные нужно закрыть. По словам немцев, таким был предварительный уговор.
Стороны договоренности прошлых лет интерпретируют по-разному. А оценку юристов пока не представили. В ситуацию пришлось вмешаться лично Главе государства. Обращаясь к участникам совещания, Президент предупредил, что не должно быть никакой конспирологии и утаиваний информации. Разговор должен быть честным и открытым.
А. Лукашенко: Договоренности должны свято исполняться
Для сравнения: на предприятии в Слуцке 79 работников, на дрожжевом комбинате в Минске - почти в два раза больше, плюс ошмянский филиал - это еще 64 человека. Но, с другой стороны, там и зарплаты ниже.
У Президента обсуждались разные варианты развития событий. У каждого из участников совещания свое видение ситуации: от объединения либо перепрофилирования минской площадки до ее закрытия. Во главе угла, обозначил Александр Лукашенко, должны стоять интересы страны и людей. Без оснований остановить работу предприятия недопустимо. А сегодня дрожжевой комбинат в Минске – производство, способное создавать конкуренцию современному заводу в Слуцке еще ни один год.
По дрожжевому спору поручено разобраться мэру столицы и гродненскому губернатору. Они должны представить компромиссное решение и положить документ на стол Главе государства. Общаясь с журналистами, председатель Мингорисполкома отметил, что с точки зрения экономических показателей работа комбината более рентабельна. Но вопрос, что будет завтра?
Внутренний рынок дрожжевой продукции полностью обеспечен
Особое внимание Президент уделил развитию экспорта. В год в Беларуси могут производить более 35 тысяч тонн дрожжей. Потребности страны в 4 с половиной раза меньше. Нашим предприятиям необходимо лишь около 8 тысяч тонн. Т.е. внутренний рынок мы закрываем своими силами. Задача, делает акцент Александр Лукашенко, - активнее выходить на новые рынки. К слову, именно ориентир за рубеж - обязательство инвестора, которое до конца так и не выполнено. Поручение Президента - ситуацию держать на контроле. И задействовать резервы роста в этой отрасли. Например, активнее использовать дрожжи в других сферах, скажем, в медицине и в животноводстве.
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