Работу и перспективы предприятий дрожжевой отрасли обсудили во Дворце Независимости

А. Лукашенко: Главное - сделать как лучше для страны и людей

Вопросы работы предприятий дрожжевой отрасли стали сегодня темой совещания у Главы государства.

Президент провел совещание по развитию дрожжевой отрасли

В последний раз к этому разговору возвращались в минувшем году дважды. И казалось бы, особых вопросов быть не должно, но появились новые обстоятельства.

В Беларуси сегодня функционируют два крупных завода: дрожжевой комбинат в Минске и его филиал в Ошмянах, а также новый завод в Слуцке. В него было вложено около 37 миллионов евро, в том числе 10 миллионов немецких инвестиций. Предприятие нарастило свои мощности. Сейчас они производят около 20 тысяч тонн продукции в год. В перспективе могут прибавить в 3 с половиной раза. Однако наш немецкий партнер настаивает: на рынке должно остаться лишь одно их слуцкое предприятие. Остальные нужно закрыть. По словам немцев, таким был предварительный уговор.

Стороны договоренности прошлых лет интерпретируют по-разному. А оценку юристов пока не представили. В ситуацию пришлось вмешаться лично Главе государства. Обращаясь к участникам совещания, Президент предупредил, что не должно быть никакой конспирологии и утаиваний информации. Разговор должен быть честным и открытым.

А. Лукашенко: Договоренности должны свято исполняться

Для сравнения: на предприятии в Слуцке 79 работников, на дрожжевом комбинате в Минске - почти в два раза больше, плюс ошмянский филиал - это еще 64 человека. Но, с другой стороны, там и зарплаты ниже.

У Президента обсуждались разные варианты развития событий. У каждого из участников совещания свое видение ситуации: от объединения либо перепрофилирования минской площадки до ее закрытия. Во главе угла, обозначил Александр Лукашенко, должны стоять интересы страны и людей. Без оснований остановить работу предприятия недопустимо. А сегодня дрожжевой комбинат в Минске – производство, способное создавать конкуренцию современному заводу в Слуцке еще ни один год.

По дрожжевому спору поручено разобраться мэру столицы и гродненскому губернатору. Они должны представить компромиссное решение и положить документ на стол Главе государства. Общаясь с журналистами, председатель Мингорисполкома отметил, что с точки зрения экономических показателей работа комбината более рентабельна. Но вопрос, что будет завтра?

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